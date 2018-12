Von Peter Bollig

Üblicherweise überreicht Regierungspräsidentin Marianne Thomann-Stahl Stiftungsurkunden an Menschen, die Teile ihres Vermögens in eine Stiftung überführen möchten und sich für die Gründung dieser Stiftung an die Bezirksregierung Detmold wenden müssen. »Heute läuft es mal andersherum«, sagte Thomann-Stahl: Denn diesmal ist die Bezirksregierung als Landesbehörde selbst Stifterin. Und die neue Stiftung Eikelmann ist die erste Stiftung des Regierungsbezirks Detmold überhaupt.

Bau eines Jugendheims als Bedingung

Damit hat das Land zugleich eine dauerhafte Lösung gefunden, wie sie mit dem Nachlass der 1983 verstorbenen Sennestädterin Mariechen Eikelmann umgehen kann. Bereits in den 1960er Jahren hatte sie per Testament verfügt, dass ihre rund 67.000 Quadratmeter großen Grundstücke in Sennestadt nach ihrem Tod an das Land übergehen sollen. Die Auflage: Die Stadt Bielefeld solle dort ein Jugendheim bauen.

Das, sagte Marianne Thomann-Stahl während der ersten Beiratssitzung der neuen Stiftung, ging auf den Grundstücken aus baurechtlichen Gründen zwar nicht, dafür habe die Stadt aber Pachteinnahmen aus den Flächen genutzt, um die 1990 eröffneten Kinderhäuser Wintersheide zu bauen. Die Kosten dafür, erläuterte Sozialdezernent Ingo Nürnberger, seien inzwischen abbezahlt. »Daher haben wir jetzt mehr Freiheit, die Mittel zu verwenden«, so Nürnberger.

Und das sind rund 150.000 Euro jährlich, die aus der Verpachtung der Eikelmannschen Flächen eingenommen werden. Die Grundstücke sind auf Erbpacht vergeben. Dazu gehört unter anderem die Immobilie mit dem Hotel an dem auch als Eikelmann-Kreuzung bezeichneten Verkehrsknoten von Verler, Paderborner und Lämershagener Straße.

Überplanmäßige Stelle finanziert

Ganz im Sinne von »Fräulein« Mariechen Eikelmann, wie sie sich selber nannte, wird von diesem Geld eine zusätzliche, überplanmäßige Stelle in den Kinderhäusern Wintersheide finanziert. Weiteres Geld soll in die Kinder- und Jugendhilfe in Bielefeld fließen. »Wir haben auch schon einige Ideen«, sagte Ingo Nürnberger. Darüber sollen aber erst der Stiftungsbeirat entscheiden und der Jugendhilfeausschuss beraten. Dem Beirat gehören Regine Weissenfels als Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses der Stadt Bielefeld, Nürnberger und weitere Vertreter des Sozialdezernates sowie Vertreter der Bezirksregierung und des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe an.

Die Kinderhäuser Wintersheide sind eines von vier städtischen Jugendheimen. In einer Clearinggruppe werden dort bis zu neun Kinder ab sieben Jahren – oft auch jüngere –, die in ihrer Familie nicht bleiben können, betreut, bis ihr weiterer Verbleib geklärt ist. Eine Wohngruppe nimmt weitere neun Kinder von 10 bis 18 Jahren auf, die ebenfalls aus ihren Familien herausgenommen werden mussten und dauerhaft dort leben. Vier Sozialarbeiter betreuen die jungen Leute. Dazu kommen knapp acht Erzieherstellen, zwei Berufspraktikanten und zwei Hauswirtschaftskräfte.