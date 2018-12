So soll der neue Kindergarten am Schäferkamp in Quelle aussehen, wenn er im Sommer 2019 fertiggestellt ist. Grafik: BGW

Bielefeld (WB). Betreuungsplätze für insgesamt 55 Kinder schafft die Bielefelder Gesellschaft für Wohnen und Immobiliendienstleistungen (BGW) derzeit in Quelle: Am Schäferkamp errichtet sie eine Kindertagesstätte in Holzrahmenbauweise und im Passivhausstandard für drei Gruppen. Der Baubeginn erfolgte am 10. Oktober 2018, die Fertigstellung ist zum Beginn des Kita-Jahres im Sommer 2019 vorgesehen.

Das zweigeschossige Gebäude entsteht auf einem knapp 1400 Quadratmeter großen Grundstück und verfügt über eine Fläche von 580 Quadratmetern. Künftig werden dort Mädchen und Jungen in drei Gruppen betreut: Eingerichtet werden eine Gruppe für Drei- bis Sechsjährige, eine Gruppe für unter Dreijährige (U3) sowie eine gemischte Gruppe. Betrieben wird die Kita, in die die BGW nach eigenen Angaben etwa 2 Millionen Euro investiert, vom Kinder- und Jugendverband Die Falken.

Unter dem Motto »Wir für Bielefeld« hatte die BGW im Jahr 2013 das Konzept der Zukunfts-Kita entwickelt, um kurzfristig auf den erhöhten Kindergarten-Bedarf reagieren zu können. Seitdem hat die BGW neun dreigruppige Kindertagesstätten in Bielefeld für insgesamt etwa 500 Kinder und zwei fünfgruppige Kitas in Gütersloh erstellt. Die Kita in Quelle wird die zwölfte ihrer Art.

Für Informationen zur Anmeldung können sich Eltern an die Falken wenden unter Telefon 0521/3297560 oder per E-Mail an info@diefalken-bielefeld.de.

Direkt neben dem Kindergarten sollen auf dem BGW-Grundstück später zwei Häuser mit insgesamt zwölf Wohneinheiten gebaut werden. Das sieht die Nachbarschaft kritisch – ebenso wie den Bau der Kita. Anwohner befürchten vor allem die Mehrbelastung der Straßen und sehen zu wenig Platz für geparkte Fahrzeuge von Mitarbeitern und Eltern.