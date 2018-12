Bielefeld (WB). Bei einem schweren Verkehrsunfall in Brackwede sind am Donnerstagabend zwei Menschen verletzt worden. Zwei Autos waren an der Einmündung Brackweder Straße/Südring zusammengeprallt.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfalls gegen 20.10 Uhr: Ein 26-jähriger Bielefelder war mit seinem VW Tiguan auf der Brackweder Straße in Richtung Südring unterwegs. An der Einmündung Südring beabsichtige der Mann nach links in Richtung Sennestadt abzubiegen.

Eine 18-jährige Bielefelderin befuhr zeitgleich mit ihrem Opel Corsa den Südring aus Richtung Sennestadt kommend. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr sie bei Grünlicht, als sie die Einmündung Brackweder Straße passieren wollte.

Im Einmündungsbereich kam es schließlich zum Zusammenstoß mit dem VW Tiguan. Beide Autos wurden durch den Aufprall schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die 18-jährige Bielefelderin wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht- Der Beifahrer des VW wurde durch den Unfall leicht verletzt.

»Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim 26-jährigen Bielefelder Alkoholgeruch in der Atemluft fest«, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf etwa 15 000 Euro geschätzt. Es kam während der Unfallaufnahme zu erheblichen Verkehrsstörungen. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an.