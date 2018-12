Die Feuerwehr löscht den Brand in Hillegossen. Foto: Christian Müller

Bielefeld (WB/peb). Ein technischer Defekt war die Ursache für den Brand eines Einfamilienhauses am Feldkamp in Bielefeld-Hillegossen am 16. Dezember. »Wir können ein Fremdverschulden ausschließen«, berichtet Polizeisprecherin Hella Christoph von den Ermittlungen der Sachverständigen.