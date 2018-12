Von Mike-Dennis Müller

Bielefeld (WB). Darauf haben viele Bielefelder wieder lange gewartet: An der Radrennbahn hat der Zirkus Flic Flac am Donnerstagabend die Premiere seiner diesjährigen Weihnachtsshow gefeiert. Mehr als 1400 Gäste waren dabei.

»Der ganz normale Wahnsinn« ist das mittlerweile fünfte Programm dieser Art in der Stadt überschrieben, und ja, manches kommt einem schon ganz normal vor. So ist mit dem Duo Shock etwa wieder eine Nummer auf dem »Todesrad« dabei. Das beeindruckt noch immer, macht aber nicht mehr sprachlos. Um so schöner ist es zu sehen, dass die Macher sich stattdessen wieder ein paar neue, ganz einzigartige Darbietungen in das schwarz-gelbe Chapiteau geholt haben.

Premiere »Flic Flac« Fotostrecke

Foto: Mike-Dennis Müller

Für die aufregendste Nummer sorgt die Tochter des Flic-Flac-Gründerehepaars, Jenny Kastein, gemeinsam mit ihrem Verlobten Daniil Biriukov. Als Duo »Ice« zeigen die zwei ihre Können in der Adagio-Akrobatik auf dem Boden der Manege und werden dabei von einem in strahlendes Schweinwerferlicht getauchten Regenschauer umspielt.

Erfrischend sind auch die »Catwall Acrobats« auf ihrem Trampolin mit steilen Schrägen. Am Schleuderbrett vergnügt sich die gut gelaunte Hipster-Formation »Too Fat To Fly«.

Auf eine Nummer mussten die Premierenzuschauer am Donnerstagabend verzichten: Bei den Trapez-Artisten der Truppe Aliev riss beim Aufbau ein Sicherungsseil. Auch bei den besten Artisten geht die Sicherheit am Ende vor.

Noch bis zum 6. Januar kann man die Show an der Radrennbahn sehen.