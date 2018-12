Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). Sönke Schoof gibt zu, dass er eigentlich nie singt. Eigentlich. Denn Stadtkantorin Ruth M. Seiler sorgt beim 6. WESTFALEN-BLATT-Weihnachtssingen am Freitag in der Süsterkirche dafür, dass alle rund 300 Besucher in die Lieder einstimmen.

Auch Sönke Schoof, der mit seiner Frau Sabine eigens aus Hannover gekommen ist. Das Paar ist sich einig: »Das ist Stressabbau und ein Stück Vorfreude aufs Fest.«

Zum sechsten Mal gibt Ruth M. Seiler den Kurzkurs für alle, die unterm Weihnachtsbaum die Familie mit ihren neu erworbenen, gesanglichen Qualitäten beeindrucken wollen – oder die einfach Freude daran haben, in einem so großen »Chor« vertraute Lieder wie »Stille Nacht, heilige Nacht« oder »O du fröhliche« zu singen. Regine Schröder, Birgit Schmidt und Anne Weithöner sind zum ersten Mal dabei – und sehr gespannt: »Wir singen alle gern, nutzen diese schöne Gelegenheit.«

Einfach lossingen – das geht bei Ruth Seiler nicht. Am Anfang stehen ein paar Lockerungsübungen und was sich so staubtrocken und theoretisch anhört, macht den Teilnehmern jeden Alters sichtbar Spaß: Sich auf zwei Füße zu stellen, um den Boden wirklich zu fühlen, einen erdachten Besenstiel nach links und rechts zu schwenken oder ihn in der Luft zu drehen, wobei »Stöhner« erlaubt sind, die Arme ausschütteln und die »Schnute-wächst-Übung«.

Die Kraft der Musik

Dann gilt es, die Schultern »bis zu den Ohren« hochzuziehen und die Zunge rauszustrecken. Ruth Seiler: »Trauen Sie sich, wir sehen alle gleich blöd aus.« Ach ja, zu schnauben wie ein Pferd, auch das wird geübt. Dann wird mit neuer Lockerheit gesungen – selbstverständlich im Stehen. Das Liederheft dient nur der Sicherheit, dann steigen die Töne zum Kirchengewölbe empor, gesungen im Kanon – sogar vierstimmig. Die Sängerschar wird mit Hilfe von Ruth Seiler zu Engeln (»Ehre sei Gott in der Höhe«) oder zu Hirten (»Zu Bethlehem geboren«). Rita Meyer aus Hövelriege, die im Gospelchor singt, lobt die gemeinsame Singstunde als »sehr anregend. Ich habe dazu gelernt.« Rene Meyer ergänzt: »Es hat Spaß gemacht und man kommt ein bisschen ’runter.«

Stefan Biestmann, stellvertretender Leiter der WESTFALEN-BLATT-Lokalredaktion, spricht von der Kraft der Musik und bedankt sich nicht nur bei Ruth Seiler für deren Einsatz, sondern auch bei Küster Rudolf Böwing, der die Kirche perfekt vorbereitet hat.