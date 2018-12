Bielefeld (WB). Der Einsatz der Polizei am 10. November bei der Demonstration von Neonazis in Bielefeld sowie der Gegenaktionen mit rund 10.000 Teilnehmern wird Thema im Landtag. Für die Sitzung des Innenausschusses am 17. Januar hat die grüne Landtagsfraktion am Freitag einen Bericht der Landesregierung beantragt.