Bielefeld (WB/sb). Die Drogeriemarktkette dm will im Sommer an der Bahnhofstraße ihre achte Filiale in Bielefeld eröffnen. Das berichtete dm-Gebietssprecher Sven Gieseler am Freitag auf WESTFALEN-BLATT-Anfrage. Die Neueröffnung erfolgt am jetzigen Standort des Modekonzerns s.Oliver.

Die Verkaufsfläche umfasse 1000 Quadratmeter auf zwei Stockwerken, teilte Gieseler weiter mit. Das Unternehmen dm hat nach eigenen Angaben in NRW »fast 500« und in Deutschland mehr als 1900 Filialen.

In Bielefeld ist die Drogeriemarktkette bislang vertreten im Nordmarkt-Center an der Apfelstraße, an der Detmolder Straße, an der Hansestraße in Sennestadt, an der Engerschen Straße in Schildesche, an der Hauptstraße in Brackwede, im Loom und an der Ecke Stresemannstraße/Herforder Straße sowie an der Bahnhofstraße 39.