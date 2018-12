Von Burgit Hörttrich

Zu den jeweiligen Sonderausstellungen gibt es immer auch eine Ausstellung mit Werken aus der eigenen Sammlung, die im ersten Obergeschoss des Hauses zu sehen sind. Die erste dieser Eigenbesitz-Präsentationen hat Werke aus dem Expressionismus als Schwerpunkt.

Die Kunsthalle plant, zu jeder neuen Ausstellung in Zukunft immer auch einen Teil der eigenen Sammlung den Besuchern zugänglich zu machen.

Parallel zu dieser Eigenbesitz- Schau zeigt die Kunsthalle vom 23. März bis zum 28. Juli »Künstler sein« von Anna Oppermann (1940-1993). Zu sehen ist erstmals in einem Museum das malerische Frühwerk der Documenta-Künstlerin (Documenta 7 und Documenta 8), das als Nachlass vollständig im Auftrag der Galerie Barbara Thumm restauriert wurde.

Anna Oppermann erhob mit ihrer Kunst den Anspruch, als Künstlerin gleichberechtigt neben ihren männlichen Kollegen wahrgenommen zu werden. Mit zahlreichen biografischen Bezügen erzählt die Ausstellung »Künstler sein« von der Haltung und Befreiung Anna Oppermanns durch die von ihr inszenierte Bilderwelt.

Im Frühwerk stellt sie klassische Raumsituationen dar, die aber schon ins Dreidimensionale hinaus drängen.

Drängen in den Raum

Mit »Gurken und Tomaten« zeigt die Kunsthalle ein zweites, frühes Ensemble, das die private häusliche Welt als Metapher der Befreiung in den öffentlichen Kunstraum bringt.

Die Ensembles von Anna Oppenheim bestehen aus einer schier unübersichtlichen Zahl von sorgfältig angeordneten Einzelteilen: Gegenstände, Fotos, Zeichnungen, Zeitungsausschnitte, Selbstgeschriebenes, Abgeschriebenes, Bilder, Zettel, Fotos von den Zeichnungen, noch mehr Zettel, ein Bild von allem, noch mehr Fotos.

Fundstücke, Fotografien, Zeichnungen und Zitate aus den Bereichen Psychologie, Soziologie und Philosophie werden mit Alltäglichem und Banalen formal gleichgesetzt. Das Ergebnis: ein Chaos, eine verzettelte Welt, durch die der geduldige Blick nach und nach Sichtschneisen und Denkpfade legt.

1000 Einzelteile

»Künstler sein« ist das an Bildelementen umfangreichste Werk Anna Oppermanns. Es wuchert mit mehr als tausend Einzelteilen förmlich in den Raum hinein, sei visuell als Ganzes gar nicht zu erfassen, weil der Betrachter zwischen Nähe und Distanz hin- und hergerissen sei, um, so die Kunsthalle, »die kleinteiligen Bilder und Texte gut sehen zu können, dabei aber das Ganze aus den Augen verliert.«

Die Universität der Künste Berlin vergibt seit 2011 den Anna-Oppermann-Preis für herausragende Leistungen in der künstlerischen Praxis. Anna Oppermann war von 1990 bis zu ihrem Tode im Jahr 1993 Professorin an der Universität der Künste Berlin (damals: Hochschule der Künste).

Anna Oppermann wurde in Eutin mit dem Namen Regina Heine geboren. Sie studierte von 1962 bis 1968 an der Hochschule für bildende Künste und Philosophie an der Universität der Freien und Hansestadt. Nach dem Studium lebte sie als freischaffende Künstlerin weiter in Hamburg, später dann in Celle.

1986 gehörte sie zu den Gründungsmitgliedern der Galerie Vorsetzen. Anna Oppermann war in erster Ehe verheiratet mit dem Künstler Wolfgang Oppermann.

In ihren Arbeiten, die die kontroversen Diskussionen führten, erteilte sie dem Mythos Künstler und dem Geniekult eine Absage. Statt klarer Ergebnisse zeigte sie den Weg der Bildproduktion mit seinen Fehlern, Umwegen und Überschüssen. Sie hatte Ausstellungen unter anderem in Hannover, Sydney, New York und Paris.

Die Künstlerin wurde mit wichtigen Preisen und Stipendien ausgezeichnet. Nach ihrem Tod gab es zwei große Retrospektiven ihrer Werke.

Die dritte Sonderausstellung des Jahres stehe noch nicht zu hundert Prozent fest, so die Kunsthalle. Es fehlten noch Zusagen von Leihgebern. Eine für den Zeitraum Mitte des Jahres geplante Schau sei letztendlich nicht zustande gekommen.