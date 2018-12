Blick in die Paderborner Haupteinkaufsmeile Westernstraße. An den Wochenenden und abends konnten die Einzelhändler mit der Frequenz zufrieden sein. Foto: Jörn Hannemann

Von Bernhard Hertlein

Bielefeld (WB). Der Handel erwartet für das vierte und letzte Adventswochenende einen großen Ansturm auf die Geschäfte. Selbst an Heiligabend wird der Vormittag noch traditionell vielfach genutzt, um Last-Minute-Geschenke einzukaufen. Rechtlich dürfen die Geschäfte am 24. Dezember bis 14 Uhr öffnen.

Bisher allerdings hat das Weihnachtsgeschäft 2018 die Hoffnungen und Erwartungen des stationären Einzelhandels in OWL nicht erfüllt. Ausgegangen war man von einem zweiprozentigen Umsatzplus zum Vorjahr. Herausgekommen ist vor dem letzten großen Einkaufswochenende ein leichtes Minus.

Geschenkgutschein am beliebtesten

Nach Angaben von Thomas Kunz, dem Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes in Ostwestfalen-Lippe, waren zumindest die Innenstädte an den Wochenenden meistenteils sehr gut besucht – inklusive jener verkaufsoffenen Sonntage, die trotz vielfältiger Einsprüche der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi stattfinden durften. Eine Ausnahme bildete wetterbedingt der dritte Advent. Doch an vielen Wochentagen habe die Frequenz auch gelitten, berichtet Kunz.

In das von Stagnation geprägte Bild passt, dass es offenbar keinen richtigen »Renner« bei den diesjährigen Weihnachtsgeschenken gibt. Das beliebteste Präsent sei wohl auch 2018 der Geschenkgutschein, meint Kunz. Zuletzt kam er bei einer Kundenbefragung auf 51 Prozent, gefolgt von Kosmetik (44) sowie Büchern und Konzert bzw. Theaterkarten, die von 42 Prozent genannt wurden.

Relativ gut behaupteten sich Kunz zufolge Spielwaren und Unterhaltungselektronik, während die Textilbranche den Rückgang im Verlauf des Jahres auch im Weihnachtsgeschäft nicht wettmachen konnte. Bei den Spielwaren haben sich nach den Beobachtungen des Experten vor allem starke Marken wie Lego und Playmobil gut behauptet. Im Gegensatz zum stationären Handel haben viele Online-Anbieter nach ersten Prognosen steigende Umsätze erzielt.

Endgültig Bilanz zum Jahresende

Endgültig Bilanz ziehen wird der Handel in OWL erst zum Jahresende. »Die Tage nach dem zweiten Weihnachtstag und bis Silvester gehören zu den umsatzstärksten im ganzen Jahr«, sagt Kunz. Schon für den vierten und letzten Advents-Einkaufssonntag erwartet er einen echten Ansturm: »Dass bislang noch nicht so viel gekauft wurde, heißt ja, dass viele jetzt noch Weihnachtsgeschenke kaufen müssen.« Einen besonderen Ansturm erleben am Heiligabend traditionell die Parfümerien.

Wer am zweiten Weihnachtsfeiertag sein Frühstück nicht ohne Brötchen einnehmen will, muss vorsorgen. An diesem Tag müssen die Bäckereien ebenso wie am Oster- und Pfingstmontag geschlossen bleiben. Dagegen dürfen sie am ersten Weihnachtsfeiertag und am Neujahrstag bis zu fünf Stunden frische Backwaren verkaufen – genauso wie an jedem anderen »normalen« Sonntag.