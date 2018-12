Bielefeld (WB). Eine Auto hat im Rathausparkhaus in Bielefeld eine Wand durchbrochen.

Foto: Christian Müller

Wie die Polizei mitteilt, war eine 79-jährige Autofahrerin in dem Parkhaus an der Körnerstraße in Richtung Ausfahrt unterwegs.

Vor der Ausfahrt kollidierte sie mit ihrem Mercedes B 200 mit einer Leichtbauwand. Das Auto durchbrach die Wand. Die Fahrerin und ihr 82-jähriger Beifahrer wurden bei dieser Kollision nicht verletzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.