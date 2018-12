Bielefeld (WB/cm). Ein Gartenhaus ist am Samstagnachmittag in Brand geraten. Das Inventar brannte fast vollständig ab. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Gemeldet wurde der Brand um 15.19 Uhr. Die Berufsfeuerwehr der Wache Süd und Löschabteilungen aus Senne und Eckardtsheim eilten herbei. »Da der Brand schon fortgeschritten war, dauerten die Löschmaßnahmen etwas an. Zwei Kaninchen hinter der Gartenhütte hatten wir unversehrt in Sicherheit gebracht«, sagte Einsatzleiter Gerald Schönwälder.

Das Gebäude wurde bei dem Brand stark beschädigt, das Inventar ist nahezu komplett zerstört. Der geschätzte Sachschaden beträgt in etwa 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Was den Brand ausgelöst hat, ist unklar. »Die Eigentümer berichteten, dass sie längere Zeit nicht mehr in ihrem Gartenhaus waren. Die Hütte, in der elektrische Geräte standen, wird über eine eigene Stromversorgung versorgt.«, sagte Schönwälder.