Von Kerstin Panhorst

Und wenn katholische Geistliche ihn bitten, die Lesung eines extra für den BVB-Weihnachtsgottesdienst geschriebenen Predigttextes zu unterlassen, dann wandert der fragliche Text nicht in eine Schublade, sondern feiert eben zwei Tage später Premiere in Bielefeld.

Im »Was im Schoß der Kirche so los ist« untertitelten Machwerk bedienen sich Protestanten an der Kollekte und Katholiken packen blitzschnell fortlaufende Knaben. »Diese Erbauung nennt man Religion. Korruption hat Tradition« liest Wiglaf Droste im ausverkauften Bunker Ulmenwall und findet in den 120 Besuchern ein geneigtes Publikum.

Zum zweiten Mal ist der 57-Jährige in diesem Jahr im Bunker und hat neben alten und neuen Texten auch seinen Freund Friedrich Küppersbusch und die Band »Frau Ado und die Goldkanten« als musikalische Gäste mitgebracht. Bevor die ans Mikro treten, lässt Droste aber erst einmal seine geballte sprachliche Wucht heraus.

Paradiese, Papageien und Paranüsse treffen auf Gespräche im Kräutergarten zwischen stiller Petersilie und agnostischem Majoran. Liebesgeschichten entstehen beim Schwimmen mit Robben vor Helgoland, und in Schottland schlawinert sich Droste als »Duncan Disorderly« aus einer Straftat heraus. Kalauern in Fremdsprachen liegt dem Schriftsteller ebenso wie die Mundart seiner ostwestfälischen Heimat, die für ihn nicht durch einen Landstrich definiert ist. Dölmer, Hacho und Tünsel, kurzum: Die Sprache ist dem Satiriker Heimat genug.

Deutsche Version von »Morning has broken«

Eine wunderbar despektierliche deutsche Version von »Morning has broken« hat der gebürtige Herforder mit »Schön ist Markknochen, ich werd ihn kochen, für dich und für Jochen, für mich und Karlheinz« geschaffen und klärt zudem auf über die Schwierigkeit, für seinen Freund Friedrich Küppersbusch ein Weihnachtsgeschenk zu finden, das weder als zwangsoriginell noch als Ausdruck finanzieller Überlegenheit verstanden wird.

Der in der Erzählung am Ende mit einer kubanischen Zigarre Bedachte greift unterdessen zur Gitarre und stimmt ein Stück des Folk-Duos Zupfgeigenhansel an, das einst das erste Lied war, das Wiglaf Droste jemals im Bunker gehört hat. Immer, wenn Droste seiner Meinung nach genug gelesen hat, übernehmen der vor allem als Journalist bekannte Küppersbusch und die Band Frau Ado und die Goldkanten die Bühne. Eine Countryversion von »Every breath you take«, Klassiker wie »Blue Velvet« oder »Will you still love me tomorrow« und deutsche Schlager der Dreißigerjahre haben Sängerin Claudia Zahn und ihr Trio aus dem Ruhrgebiet im stimmigen Repertoire.