Der Exzellenzcluster Citec ist in der jüngsten Runde der Exzellenzinitiative im September nicht erneut zum Zuge gekommen. Damit verbunden gewesen wäre eine Förderung für weitere sieben Jahre. Nun erhält das Citec-Exzellenzcluster vom 1. Januar bis 31. Oktober kommenden Jahres eine Auslauffinanzierung in Höhe von 1,3 Millionen Euro. »Diese Summe entspricht, wie bei andern auslaufenden Exzellenzclustern auch, 30 Prozent des durchschnittlichen vorherigen Budgets«, sagt Lohuis.

Forschungsgruppen verstetigt

Im Rahmen des Clusters wurde eine Reihe neuer Forschungsgruppen eingerichtet. Die seien bereits verstetigt und nachhaltig in die beteiligten Fakultäten überführt, betont Lohuis. Weitere wissenschaftliche Stellen seien als Qualifizierungsstellen befristet gewesen. Ziel ist dann zum Beispiel eine Promotion.

Rund 80 wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Beschäftigte, so Lohuis, werden noch bis Jahresende über den Exzellenzcluster finanziert werden; ab Januar werden es noch 42 sein, die über die Auslauffinanzierung bezahlt werden und erforderliche Arbeiten für den Abschluss des Clusters durchführen werden. Darüber hinaus arbeiten 50 Beschäftigte in weiteren Projekten des Citec, das zu den zentralen wissenschaftlichen Einrichtungen der Universität zählt. Daran soll nicht gerüttelt werden: Auch ohne Förderung durch die Exzellenzinitiative, sagt Lohuis, sei es einer der drittmittelstärksten Bereiche der Universität, »die Erforschung von interaktiven intelligenten Systemen an der Universität wird also fortgesetzt«.

Werben um andere Fördertöpfe

Die Finanzierung erfolge durch die Mittelvergabe der Hochschule und »in erheblichem Ausmaß« durch die Drittmittel, die die am Citec beteiligten Mitarbeiter einwerben – etwa bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder dem Forschungsministerium. Aktuell wird am Citec an 30 dieser Drittmittelprojekte geforscht. In den vergangenen Jahren lag das Fördervolumen dafür bei 3,5 Millionen Euro jährlich. Künftig will die Universität für das Citec Sonderforschungsbereiche oder Graduiertenkollegs einwerben.

Die Wissenschaftler am Citec, betont Lohuis, gehörten zu den herausragenden ihres Fachs. Das soll weiterentwickelt werden – »auch im Kontext der Medizin mit Forschung zu medizinrelevanten Informations- und Kommunikationstechnologien«.