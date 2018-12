Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). Kein Weihnachtsbaum, keine Kerzen: Die Bunker Ulmenwall Matinee am zweiten Weihnachtstag in der Rudolf-Oetker-Halle ist zum inzwischen 14. Mal Alternativprogramm zu Gans, Stollen und Zimtsternen.

Das Bedürfnis nach Abwechslung, nach »anderer« Musik ist in diesem Jahr besonders groß. Bunker-Geschäftsführerin Lena Jeckel sagt angesichts einer langen Warteschlange vor der Kasse: »1600 Karten verkaufen wir bestimmt, vielleicht sogar 2000.« Allein im Vorverkauf seien 1000 Karten erworben worden – wohl auch als Weihnachtsgeschenke. So viele wie nie zuvor. 2017 zählte der Veranstalter, der Bunker Ulmenwall e.V., 1200 Zuhörer.

Viele Jazz-Liebhaber, ist Lena Jeckel überzeugt, seien wohl auch wegen »Triosence« gekommen – die Musiker hätten in Deutschland so ziemlich alles abgeräumt, was es an Jazzpreisen zu gewinnen gebe. Der Kleine Saal ist denn auch lange vor Konzertbeginn überfüllt. Wer die Musiker-Auftritte in den kleineren Räumen erleben will, muss ebenfalls frühzeitig da sein, um einen Platz zu ergattern. Die Eingänge werden jeweils zu Flaschenhälsen, durch die sich die Matinee-Besucher drängen. 40 Ehrenamtliche kümmern sich um die Abläufe, um Kartenverkauf und -kontrolle. 100 Musiker – alle spielen ohne Gage – sind in diesem Jahr dabei.

100 Musiker spielen ohne Gage

Lena Jeckel betont, dass keine Band (mit Ausnahme der Big Bands) zwei Mal bei der Matinee gespielt habe: »Es soll immer wieder Neues, Überraschendes sein, das zu hören ist.«

Auf Autoren-Lesungen habe man verzichtet, weil es dafür einfach zu laut sei, so Lena Jeckel. Als Herausforderungen beschreibt sie die Programmgestaltung mit der neuen Foyer-Bühne: »Jetzt haben wir fünf Auftrittsorte zur Verfügung, mussten fürs Foyer aber auch Gruppen finden, die dorthin passen.« Schließlich ist die Geräuschkulisse nicht ohne: Das Foyer ist Konzertraum, aber auch Garderobe, Passage von einem Raum zum andern, aber vor allem auch Treffpunkt an der neuen Bar. Aber, so Jeckel: »Es läuft gut.«