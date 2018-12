Von Michael Schläger

Bielefeld (WB). Der Haushalt im Lot. Erstmals kann an Schuldenabbau gedacht werden. Aber auch: viele Vorhaben in der Warteschleife – von neuen Gewerbeflächen bis zum Stadtbahnbau. Am Ende des Jahres benennt das WESTFALEN-BLATT die aktuellen Bielefelder Themen von A bis Z, Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) antwortet.

A wie Arminia

»Ich freue mich, dass der Schuldenschnitt erfolgreich geschafft wurde. Auch die Stadt hat ihren Beitrag dazu geleistet, dass der Verein wieder zukunftstauglich aufgestellt ist. Jetzt muss es nur noch sportlich weiter bergauf gehen.«

B wie Bildung

»Wir haben deutlich mehr Schülerinnen und Schüler im System und müssen darauf Antworten finden. Dazu gehören die Neugründung von zwei Sekundarschulen und einer Realschule. So etwas hat es lange nicht mehr in Bielefeld gegeben. Wir vernachlässigen dennoch nicht die anderen Schulformen. Für eine Neiddebatte gibt es keinen Anlass.«

C wie Chancen

»Bielefeld verfolgt eine Strategie: Mit möglichst wenig eigenem Geld möglichst viele Fördermittel einwerben. Das ist eine große Chance für die Stadt. Wir haben damit unter anderem schon viele Stadtentwicklungsprojekte angestoßen, in Sieker, Baumheide oder Sennestadt. Auch für den Ausbau der Berufskollegs haben wir etliche Millionen Euro Fördergelder eingeworben.«

D wie Digitalisierung

»Es war eine gute Entscheidung der Bielefelder Politik, die 120 Millionen Euro, die die Stadtwerke aus der Brennelementesteuer zurück erhalten haben, nicht im allgemeinen Haushalt aufgehen zu lassen. Wir haben das Geld insbesondere den Stadtwerken zur Verfügung gestellt, damit diese die stadtweite Glasfaserverkabelung umsetzen können. Dafür sollen insgesamt 270 Millionen investiert werden, und davon profitieren alle Bürger und Unternehmen.«

E wie Einwohner

»Bielefeld hat jetzt mehr als 340.000 Einwohner. Vor ein paar Jahren haben wir noch gedacht, die Bevölkerung schrumpft. Das Bevölkerungswachstum stellt uns vor große Herausforderungen in der Entwicklung der Infrastruktur. Wir müssen in Kitas, Schulen und Verkehr investieren. Vor allem aber zeigt die Entwicklung, dass Bielefeld eine lebenswerte Großstadt ist.«

F wie Fahrverbote

»Die wollen wir nicht, und die werden wir nach meiner Einschätzung auch nicht bekommen – trotz der Klage der Deutschen Umwelthilfe. Die Maßnahmen, die wir am Jahnplatz ergriffen haben, werden zu einer Reduzierung von Stickstoffdioxid unter die Grenzwerte führen.«

G wie Gewerbeflächen

»Es gibt einen relevanten Bedarf an Gewerbeflächen. Das ist nicht zu bestreiten. Genauso wenig ist zu bestreiten, dass es schwer ist, neue zu finden und zu erschließen. Tatsache ist auch, dass das ständige Thematisieren bei möglichen Anbietern preistreibend wirkt.«

H wie Haushalt

»Als Folge unserer Konsolidierungspolitik und wegen der guten Konjunkturlage wird die Stadt 2020 Einnahmen und Ausgaben endlich wieder ausgeglichen planen können, sogar ein kleiner Überschuss bleiben. Jetzt wollen wir den Abbau der Liquiditätskredite fortsetzen. In den letzten zwei Jahren haben wir das Niveau immerhin schon um 200 Millionen Euro gesenkt. Aber für symbolische Geschenke wie eine überschaubare Absenkung der Grundsteuer bleibt kein Raum. Sie bringen dem Einzelnen wenig und gefährden den eingeschlagenen Kurs.«

I wie Integration

»Ich habe kürzlich mit meinen Mitarbeitern im Büro gewettet, dass nicht mal jeder zweite Bielefelder auch in Bielefeld geboren ist, und ich hatte recht damit. Trotzdem ist Bielefeld für alle hier Lebenden die Heimat. Die Integration bleibt eine der größten Herausforderungen. In Kitas und Grundschulen haben inzwischen mehr als die Hälfte der Kinder eine Zuwanderungsgeschichte. Unser Hauptziel muss sein, keine Parallelgesellschaften entstehen zu lassen.«

J wie Jahnplatz

»Mit den zugesagten Fördermitteln haben wir die Chance, den Platz neu zu gestalten. Der Zeitplan ist knapp bemessen. Wichtig ist aber der Dialog mit den Bürgern, wie die Aufenthaltsqualität auf dem Platz gesteigert werden kann.«

K wie Kunsthalle

»Wir haben wichtige strategische Entscheidungen getroffen. Mit einem zweistelligen Millionenbetrag werden wir die Kunsthalle baulich auf den Stand der Zeit bringen. Die neue Leitung soll einen Acht-Jahres-Vertrag erhalten und damit genug Zeit, die Kunsthalle nach der Sanierung neu aufzustellen. Wir kümmern uns jetzt nach 20 Jahren haushaltsbedingten Stillstands auch wieder um die Weiterentwicklung der Sammlung. Denn sie ist der Motor des Kunsthallenbetriebs.«

L wie Linie 4 (oder Linie 1)

»Die Stadtbahnverlängerungen sind wichtige Bestandteile der Stadtentwicklung. Mit der Linie 4 sind wir soweit, dass im kommenden Jahr mit den Arbeiten begonnen werden kann. Mit der Verlängerung der Linie 1 nachSennestadt ist es schwieriger. Da sind wir mit Straßen NRW jetzt aber auf einem guten Weg, die Trassenführung hinzubekommen.«

M wie Medizin-Fakultät

»Nur mal so: Manche werfen mir vor, ich würde zu wenig Enthusiasmus für die Medizin-Fakultät zeigen. Ich habe schon in meiner Neujahrsansprache 2018 gesagt, dass die Fakultät ein Glücksfall für die Uni, für den Standort Bielefeld und die ganze Stadtgesellschaft ist. Dem ist nichts hinzufügen. Die Stadt versteht sich als Ermöglicher für die Weiterentwicklung der Universität und wird die Planungen für den jetzt gefunden Standort unterstützen. Das städtische Klinikum soll Uniklinik-Standort werden. Auch darüber freue ich mich. Bei den notwendigen Baumaßnahmen dort ist das Land in der Pflicht, eine Vorfinanzierung durch die Stadt ist denkbar.«

N wie Neubauten

»Die Quote von 25 Prozent sozial gefördertem Wohnungsbau bei neuen Bebauungsplänen wird nicht ausreichen, den Bedarf an bezahlbaren Wohnungen in der Stadt zu decken. Wir arbeiten über den Jahreswechsel an dem Entwurf für einen Grundsatzbeschluss des Rates, um hier mittelfristig zu einer noch besseren Versorgung zu gelangen.«

O wie OB-Kandidatur

»Ich kandidiere ein weiteres Mal, weil ich es spannend finde, Bielefeld in eine wirklich neue Zeit zu bringen. Wir werden in den kommenden Jahren mehr Gestaltungsspielraum haben, und den will ich nutzen. Es geht darum, möglichst alle Bielefelderinnen und Bielefelder am Fortschritt teilhaben zu lassen. Wenn ich mir die aktuellen parteipolitischen Entwicklungen anschaue, ist schwer einzuschätzen, wie das Wahljahr 2020 ablaufen wird.«

P wie Paprika

»Ein sehr gesundes Gemüse, vielfältig einsetzbar, hat mir in den vergangenen Jahren gut geschmeckt. Im Ernst: Ich war anfangs kein Verfechter des Paprika-Bündnisses, hätte eine große Koalition begrüßt. Jetzt muss ich aber sagen, dass das Bündnis aus SPD, Grünen und Bürgernähe/Piraten alle Herausforderungen gut gemeistert hat.«

Q wie Quartiersentwicklung

»Auf die müssen wir in den kommenden Jahren ein besonderes Augenmerk legen. Die Bevölkerungsstruktur verändert sich. Es wird zum Beispiel wichtig sein, Quartiersangebote für Senioren zu machen. Und die müssen passen. Da müssen die Angebote in Dornberg anders ausfallen als in Baumheide.«

R wie Rechtsextreme

»Ich habe mich gefreut, dass bei der Demonstration Anfang November so viele Bielefelder ein Zeichen gegen den Rechtsextremismus gesetzt haben. Wenn man die massive Polizeipräsenz beurteilen will, muss man wissen, welche Informationen die Polizei im Vorfeld hatte, die sie veranlasst hat, so aufzutreten. Ich bin deshalb in dieser Frage zurückhaltend.«

S wie Sicherheit und Ordnung

»Es bleibt dabei: Bielefeld gehört zu den sichersten Großstädten Deutschlands. Aber es gibt Kriminalität, und jedes Delikt steigert auch die gefühlte Unsicherheit. Wir wollen die Ordnungspartnerschaft zwischen Stadt und Polizei weiter stärken und dort, wo es Probleme gibt, die Dinge eingrenzend begleiten.«

T wie Telekom-Hochhaus

»Der Goldbeck Tower. Ich freue mich, dass das Gebäude jetzt in den Händen eines Bielefelder Unternehmens ist, das dort garantiert eine nachhaltige Entwicklung betreiben wird.«

U wie Umleitungen

»In Bielefeld gibt es jedes Jahr 4000 Eingriffe in den Straßenraum. Störungen des Verkehrs werden uns also weiter begleiten. Dass sie manchmal so massiv auftauchen, hat auch damit zu tun, dass über viele Jahre die Infrastruktur vernachlässigt worden ist, es jetzt aber für viele Investitionen Förderungen gibt. Die Kommunikation dazu muss verbessert werden. Wir müssen sagen, wo gebaut wird, wie lange das dauert und was dort genau passiert.«

V wie Verkehrswende

»210.000 Kraftfahrzeuge sind in Bielefeld gemeldet. Dazu kommen 60.000 Einpendler jeden Tag. Und jeder von uns hat einen steigenden Mobilitätsbedarf, bewältigt immer mehr Wege für alles Mögliche. Der Verkehrsraum wird aber nicht mehr. Es wird eng in der Stadt. Deshalb müssen wir den ÖPNV stärken, mehr für den Radverkehr und die Fußgänger tun. Das verfolgen wir in allen Bezirken.«

W wie Wissens-Werk-Stadt

»Das ist für die Zukunft ein herausragend wichtiges Projekt. Alle Menschen sollen am Wissen teilhaben können. In der früheren Stadtbibliothek soll eine mitmachorientierte Werkstatt entstehen. Morgens kommen Schüler zum Experimentieren, abends gibt es Vorträge und Diskussionen. Experten aus den Hochschulen entwickeln laufend neue Angebote. Die Unternehmen unterstützen es. Und den »fake news« sagen wir in Bielefeld gemeinsam den Kampf an.«

X wie XXL-Sonntage

»Die Struktur der verkaufsoffenen Sonntage in der Innenstadt und den Bezirken ist nicht in Stein gemeißelt. Wir sind offen für Argumente. Ich finde es zum Beispiel gut, dass es jetzt in der Innenstadt zum Leinewebermarkt einen verkaufsoffenen Sonntag geben wird.«

Y wie Yin und Yang

»Entgegengesetzte und dennoch aufeinander bezogene Kräfte. Das erinnert mich an unseren Rat. Dort ist manches ritualisiert. Ich wünsche mir weniger Schaukämpfe und dafür mehr argumentativen Austausch.«

Z wie Zweitausendneunzehn

»Für das kommende Jahr wünsche ich mir, dass die gute wirtschaftliche Entwicklung anhält und wir unsere Haushaltskonsolidierung so fortsetzen können, dass wir tatsächlich wieder mehr einnehmen als ausgeben. Ich hoffe, dass es gelingt, noch mehr Menschen eine Arbeit zu geben und dass wir die Integration in der Stadtgesellschaft weiterent wickeln können.«