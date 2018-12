Bielefeld (WB). Ein Bielefelder ist bereits an Heiligabend an der Herforder Straße Ecke Zimmerstraße überfallen worden.

Gegen 19.25 Uhr war der 49-Jährige in Richtung Jahnplatz unterwegs. In Höhe der Zimmerstraße schlugen laut Polizei mehrere Personen das Opfer von hinten nieder und stahlen sein Geld aus der Tasche. Die drei Männer und eine Frau flüchteten über die Herforder Straße in Richtung Alfred-Bozi-Straße. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Bielefelder in ein Krankenhaus.

Das Opfer beschrieb die Täter als vier Jugendliche, drei südländisch aussehende Männer und eine Frau. Ein Täter trug einen blauen Schlumpf.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521/5450 entgegen.