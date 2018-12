Januar: Alkoholisierter Autofahrer uriniert vor Polizeiwache

Ende Januar hielt ein Ford auf dem Gehweg vor der Polizeiwache Süd am Stadtring. Der Fahrer stieg aus und urinierte in einen Busch an der Einfahrt der Wache. Dies blieb nicht unbemerkt. Die Beamten der Wache kontrollierten den Mann. Wie sich herausstellte, stand der 24-jährige Autofahrer unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Im Fahrzeug fanden die Polizisten eine halbvolle Flasche Weißwein.

Februar: Unter Drogen um die Kurve gedriftet

Mitte Februar nahmen zwei Polizisten auf einem Supermarktparkplatz an der Apfelstraße einen Verkehrsunfall auf. Plötzlich bemerkten sie einen Mercedes, der mit hoher Geschwindigkeit und sehr lauter Musik auf den Parkplatz fuhr. Mit quietschenden Reifen driftete der Wagen um die Kurve. Ein Polizist musste sogar zur Seite springen, um nicht von dem Auto erfasst zu werden. Die Beamten kontrollierten den Fahrer sofort. Aus dem Fahrzeuginneren kam ihnen starker Cannabisgeruch entgegen und der 20-Jährige zeigte deutliche Konsumanzeichen. Der Bielefelder gab zu, häufiger Cannabis zu rauchen. Trotz seiner Probezeit fahre er gerne sportlich und der Drogenkonsum sei seine normale Freizeitbeschäftigung. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

März: Der in einen Container stieg und von der Polizei befreit werden musste

Ein Altkleider-Container in Brackwede wurde Ende März einem Mann zum Verhängnis, als er hineinkletterte, um Kleidungsstücke zu stehlen. Kurz vor Mitternacht erhielt die Polizei die Information über ungewöhnliche Aktivitäten an einem Altkleider-Container am Brackweder Gymnasium: Ein Mann nehme Kleidungsstücke entgegen, die ihm ein Komplize aus dem Inneren anreichen würde. Die Polizei traf an dem Container niemanden mehr an, dafür bemerkten die Polizisten einen Mann im Inneren des Behälters. Der Dieb war nicht in der Lage, sich selbst aus dem Inneren zu befreien. Die Streifenbeamten mussten ihm behilflich sein. Gegen ihn wurde Strafanzeige erstattet.

April: Dumm gelaufen: Lampenbrand lässt Marihuana-Anbau auffliegen

Bei einem Brand im April in einer Wohnung an der Schelpsheide flog der Marihuana-Anbau eines Bielefelders auf. Die Feuerwehr meldete der Polizei morgens einen Wohnungsbrand. Nach Löschen des Feuers betraten Polizeibeamte die Wohnung und fanden dort ein beschädigtes Kabel eines Transformators, verbrannte Reste von Körben, abgepacktes Saatgut und verpacktes getrocknetes Marihuana. Der 29-jährige Wohnungsinhaber gab zu, die Pflanzen für den eigenen Bedarf angebaut zu haben. Ein Strafverfahren wegen illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln wurde eingeleitet.

Mai: Durstige Einbrecher?

Mitte Mai kam es zu einem Kellereinbruch an der Oldentruper Straße. Unbekannte Einbrecher drangen in ein Mehrfamilienhaus in Höhe der Wilbrandstraße ein, verschafften sich Zugang zum Keller und entwendeten aus einem Raum gezielt 21 Flaschen Wein im Gesamtwert von 200 Euro, obwohl in dem Keller auch noch weitere hochwertige Gegenstände lagerten. Im Anschluss gelang den Weinliebhabern unerkannt die Flucht. Sie konnten auch im Nachhinein nicht ermittelt werden.

Juni: Junge Männer brechen Kondomautomaten auf

Eine Gruppe junger Männer brach im Juni an der Brackweder Straße einen Kondomautomaten auf. Als die Polizei nach einem Zeugenhinweis am Tatort in Höhe der Straßenbahnhaltestelle »Rosenhöhe« ankam, liefen mindestens vier Männer davon. Während der Verfolgung zu Fuß stolperte ein 18-Jähriger, fiel in ein Gebüsch und konnte so an der Straße Am Rosenberg festgehalten werden. Der junge Mann gab an, nichts von einem Kondomautomaten zu wissen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizeibeamten jedoch zwei Packungen Kondome. Der Automat war samt Betonsockel aus dem Erdreich gerissen und aufgehebelt worden. Der junge Mann war alkoholisiert und wurde in Gewahrsam genommen. Im Rahmen der Fahndung konnten anschließend noch zwei weitere junge Männer im Nahbereich angetroffen werden. Gegen alle wurde Strafanzeige erstattet.

Juli: Gefährliches Picknick auf der Autobahn

Natürlich sind regelmäßige Pausen insbesondere für Berufskraftfahrer wichtig – aber bitte nicht in der Form, wie es ein ungarischer Lkw-Fahrer im Juli auf der Autobahn 2 machte, teilt die Polizei mit. Verkehrsbeamte der Autobahnpolizei waren äußerst erstaunt über den Anblick eines Truckers, der zu einer Mittagspause an der A 2 angehalten hatte und auf dem Standstreifen parkte. Direkt vor seinem Sattelzug hatte der Fahrer auf einem Klapphocker Platz genommen, einen Klapptisch aufgestellt und darauf seine Lebensmittel ausgebreitet. Die Beamten sicherten die Gefahrenstelle ab und beendeten die gefährliche Pause des Kraftfahrers. Gegen ihn wurde ein Bußgeld in Form einer Sicherheitsleistung erhoben.

August: 76 Verkehrswarnbaken von Autobahn gestohlen

Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Oelde informierten Anfang August die Autobahnpolizei über den Diebstahl von Warnbaken im großen Stil auf der A 33. Laut Polizei gefährlich, denn im Bereich der Anschlussstelle Bielefeld-Zentrum/ Ostwestfalendamm und an der Anschlussstelle Künsebeck war nach dem Diebstahl der Warnbaken die Verkehrsführung für Autofahrer teilweise nicht mehr eindeutig erkennbar. Die unbekannten Diebe ließen vereinzelt die Standfüße der Warnbaken zurück. Die Autobahnpolizisten stuften daher die Tat nicht nur als Diebstahl, sondern auch als Verkehrsstraftat – gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr – ein. Die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei ersetzten umgehend die gestohlenen 76 Baken. Die Diebe konnten nicht ermittelt werden.

September: Kartoffeldiebe sorgen für lange Gesichter bei Grundschulkindern

Ein nicht alltäglicher Fall von Diebstahl beschäftigte die Polizei im September. Die Betreiber des Hofladens auf dem Meyerhof in Theesen hatten auf einer Ackerfläche zwischen der Mittleren und Oberen Wende Kartoffeln geerntet. Eine Reihe Kartoffeln blieb aber stehen, um am Mittwoch einer Schulklasse der Grundschule Theesen zu ermöglichen, selbst Kartoffeln zu ernten und um den Schülern wissenswerte Informationen rund um die Kartoffel zu vermitteln. Bei der Ankunft am Kartoffelacker am Mittwochvormittag mussten alle Beteiligten jedoch feststellen, dass die vorgesehene Reihe Kartoffeln komplett abgeerntet worden war. Lediglich eine kleine Schaufel wurde von den Kartoffeldieben zurückgelassen – etwa 400 Kilo Kartoffeln mit einem Verkaufswert von 560 Euro hatten die Diebe entwendet.

Oktober: Autobahnpolizei stoppt Sattelzug mit verrutschter Ladung

Verkehrsbeamte der Autobahnpolizei verboten Ende Oktober einem Lkw-Fahrer die Weiterfahrt, weil seine Ladung nicht richtig gesichert war und sich Stahlträger bereits selbstständig gemacht hatten. Der 47-jährige Fahrer aus Polen transportierte 25 Tonnen alte Eisenbahnschienen auf seinem Scania Sattelzug. Er war von Polen aus unterwegs ins Ruhrgebiet. Die Beamten entdeckten, dass sich die wenigen Stahlketten, die der Fahrer zur Ladungssicherung benutzt hatte, als wirkungslos erwiesen. Die Schienen waren derart schlecht gesichert, dass sich die schweren Stahlteile bereits verschoben hatten. Sie waren bei Fahr- und Bremsmanövern deutlich nach vorne gerutscht. Bei einer Vollbremsung hätten die Metallteile die Stirnwand des Aufliegers oder gar die Fahrerkabine durchschlagen können. Der Weitertransport konnte erst erfolgen, nachdem ein geeignetes Ersatzfahrzeug eintraf, das die Ladung übernahm und komplett neu sicherte. Gegen den Fahrer und den verantwortlichen Unternehmer wurden Anzeigen erstattet.

November: Mann stiehlt Korsage

Im November stahl ein 61-jähriger Bielefelder eine Korsage aus einem Modegeschäft an der Bahnhofstraße. Die Verkäuferin bemerkte den Diebstahl. Sie lief dem Täter nach und forderte ihn auf, das Kleidungsstück herauszugeben. Als er die Herausgabe verweigerte, griff die Verkäuferin nach der Korsage. Darauf reagierte der Bielefelder aggressiv, ruderte mit den Armen und trat ihr mehrfach gegen das Bein. Passanten wurden auf die Rufe der Frau aufmerksam und schritten ein. Erst dann ließ der 61-Jährige von dem Kleidungsstück ab. Gegen den Mann wurde Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls erstattet.

Dezember: Frau verursacht Unfall vor den Augen der Polizei

Am Nikolaustag führten Polizisten an der Lerchenstraße Verkehrskontrollen durch. Genau in Höhe der Kontrollstelle fuhr eine 37-jährige Bielefelderin mit ihrem Fiat auf einen vor ihr fahrenden Daimler auf. Der 44-jährige Fahrer hatte seine Fahrt verlangsamt, um Fußgängern an der Fußgängerfurt Otto-Brenner-Straße das Überqueren zu ermöglichen. Er erlitt bei dem Auffahrunfall leichte Verletzungen. Die Fiat-Fahrerin gestand den Beamten, keinen Führerschein zu besitzen. Darüber hinaus verlief ein anschließend durchgeführter Drogentest positiv.