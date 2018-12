Bielefeld (WB). »Cavalluna – Die Welt der Phantasie« heißt die neue Pferdeshow der Apassionata World GmbH , die derzeit durch 34 Arenen und Hallen in Deutschland und dem benachbarten Ausland tourt. Vom 12. bis 14. April kommt sie in die Bielefelder Seidenstickerhalle.

Nach wie vor steht die Beziehung zwischen Mensch und Pferd im Mittelpunkt, wird es reiterliche und akrobatische Höhepunkte geben, zudem emotionale Musik und ein Zusammenspiel von Licht und Szenenbildern. Die Neubenennung des Formates – ehemals Apassionata, nun Cavalluna – sei dem Wunsch geschuldet, sich von Altlasten zu befreien, die nicht mehr die Philosophie und Ziele des Unternehmens verkörperten, so die Veranstalter.

Zudem gebe es weiter einen Rechtsstreit um die Marke Apassionata. Weiter dabei sind aber auch bei Cavalluna große Namen wie Bartolo Messina, Sebastian Fernandez, Petra Geschonneck oder die Trickreiter von Erik Hasta Luego. Die Bielefelder Shows finden am Freitag, 12. April, um 20 Uhr, am Samstag um 15 und 20 Uhr und am Sonntag um 14 und 18.30 Uhr statt. Karten gibt es im Vorverkauf in den WESTFALEN-BLATT-Geschäftsstellen .