Von Hendrik Uffmann

Errichtet werden die Häuser im Innenhof der Wohnanlage für Studenten an der Kreuzberger Straße 3, die die BGW dort bereits seit 1981 betreibt. Im Zuge der jetzigen Nachverdichtung entstehen zwei neue Gebäude: Ein zweigeschossiger Baukörper soll künftig Platz bieten für acht Wohnungen. Diese sind öffentlich gefördert durch das Land Nordrhein-Westfalen. In einem dreigeschossigen Haus soll es 13 neue Wohnungen geben, die frei finanziert sind, so die BGW. Beide Häuser sind Flachdachbauten.

Die Wohnungen in den Neubauten bieten ein, zwei oder drei Zimmer und sind zwischen 39 und 82 Quadratmetern groß. Sie verfügen über Küche, Bad Balkon oder Terrasse und sollen auch an Wohngemeinschaften vermietet werden. Die Bauarbeiten haben bereits Mitte Oktober begonnen, die Fertigstellung ist für Oktober 2019 geplant. Nach eigenen Angaben investiert die BGW 3,7 Millionen Euro in die Neubauten.

Damit erweitert die Wohnungsbaugesellschaft ihr Angebot für Studenten in der Anlage an der Kreuzberger Straße, die direkt an der Stadtbahnhaltestelle Lohmannshof liegt und gut einen Kilometer von der Universität entfernt ist. In der bestehenden Studentenwohnanlage Lohmannshof bietet die BGW WG-Zimmer zwischen 24 und 33 Quadratmetern in 4er- und 6er-Wohngemeinschaften an. Insgesamt gibt es dort 57 WGs mit insgesamt 297 Zimmern sowie 13 Doppelapartments. Alle Wohngemeinschaften verfügen über Einbauküche und Balkon. Ausgestattet sind die Bestandsgebäude mit einem Trockenkeller sowie einem Gemeinschafts- und Partyraum.

Zu den kostenlosen Dienstleistungen in den bestehenden Studentenwohnungen zählen laut BGW ein Multimediaanschluss für Fernsehen und Internet, die Hausreinigung sowie ein Servicemitarbeiter vor Ort und ein 24-Stunden Handwerkernotdienst.

Auch an der Wohnanlage aus den 80er Jahren wird nun parallel zu dem Neubauvorhaben gearbeitet. Die Fassade des bestehenden Studentenwohnheims wird in drei Abschnitten saniert.