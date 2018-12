Von Stefan Biestmann

Adil Önder spricht von »politischem Rufmord« und »Verleumdung« – und weist die Vorwürfe entschieden zurück. Auch der Inte­grationsrat und die Stiftung Solidarität als Mitinitiatoren des Bielefelder Integrationspreises bezeichnen Önder als »liberalen Vertreter« des Islam, dessen Gesinnung »unverdächtig« sei.

Der Verein Werteinitiative sieht sich nach eigenen Angaben als »zivilgesellschaftliche jüdische Stimme in Deutschland«. Der Verein setze sich für die Stärkung der Werte der freiheitlichen-demokratischen Grundordnung »aus jüdischer Perspektive« ein, heißt es. Adil Önder steht nach Meinung des Vereins nicht für diese Werte, schreibt der Vorsitzende Dr. Elio Adler in einem Brief an die Stockmeier-Stiftung und an Oberbürgermeister Pit Clausen, Schirmherr des Integrationspreises.

»Ich distanziere mich von den Grauen Wölfen und rechtem Gedankengut«

Adil Önder ist Chef der Ditib-Merkez-Gemeinde an der Ernst-Rein-Straße , der mit 500 Mitgliedern größten Moschee-Gemeinde in der Stadt. Er hat nach eigenen Angaben »bei einer Rundreise« durch die Türkei »historische, kulturelle und auch politische Orte und Sehenswürdigkeiten« besucht. Dabei seien »hunderte Fotos« entstanden. Eine Aufnahme aus Ankara zeigt ihn am Denkmal von Alparslan Türkes (1917-1997), dem Gründer der Grauen Wölfe und der rechten nationalistischen Partei MHP.

Das Foto habe er ohne Hintergedanken gepostet. »Ich distanziere mich von den Grauen Wölfen und rechtem Gedankengut«, betont Önder. Er habe »keinerlei Bezug zu den menschenverachtenden Ideologien«, sagt er. Das Posten des Fotos »sei ein Fehler« gewesen, räumt er ein.

Er weist darauf hin, dass er sich seit vielen Jahren für die Integration in Bielefeld einsetze. Zum Beispiel arbeite er beim Bielefelder Trialog mit Christen und Juden vertrauensvoll zusammen. Dazu gehöre auch »Präventionsarbeit gegen jeglichen Radikalismus und Extremismus«. »Meine jahrelange Arbeit unterstreicht meine friedliche Gesinnung sowie mein klares Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung«, sagt Önder.

Auch dass er das Foto ausgerechnet am 11. September bei Facebook gepostet habe, dem Jahrestag der Terroranschläge, sei Zufall gewesen, meint er. Er selbst habe im Jahr 2001 in Bielefeld eine Gedenkveranstaltung für die Opfer nach den Terroranschlägen aktiv mitgestaltet, betont Önder. Die Stadt Bielefeld wollte gestern auf WESTFALEN-BLATT-Anfrage noch keine Stellung zum Offenen Brief der Werteinitiative beziehen. Oberbürgermeister Pit Clausen werde sich im neuen Jahr nach seinem Urlaub äußern, hieß es.

Verein hat »falsch recherchiert«

Franz Schaible von der Stiftung Solidarität gehört zu den Ideengebern des Integrationspreises. Er hält Önder für »völlig unverdächtig«. »Er ist mit vielem aufgefallen, aber nicht durch eine rechte Gesinnung«, sagt Schaible. Kritiker sehen den Ditib-Verband und deren Moscheen zwar als verlängerten Arm der türkischen Regierung. Aber Adil Önder stehe trotzdem für einen »unpolitischen Islam«, meint Schaible. Das habe er mit seiner jahrelangen Integrationsarbeit in Bielefeld bewiesen.

Schaible moniert zudem, dass die Werteinitiative im Vorfeld »falsch recherchiert« habe. Denn die Stockmeier-Stiftung, an die der Offene Brief gerichtet ist, ist seit Jahren nicht mehr Mitorganisator des Integrationspreises. Die Stiftung Solidarität sprang damals dafür ein.

Auch Mehmet Ali Ölmez, Vorsitzender des Integrationsrats, beschreibt Adil Önder als »liberalen Menschen«. »Er ist ganz sicher kein Graue-Wölfe-Anhänger.« Den Facebook-Post bezeichnet Ölmez lediglich als »Naivität und Dummheit«. Er rät Önder, den Post zeitnah zu löschen.

Ölmez’ Stellvertreterin Murisa Adilovic kündigt an, dass man sich zusammensetzen werde, um über die Vorwürfe zu sprechen. Sie macht sich dafür stark, auch den Kontakt zum Verein Werteinitiative zu suchen – und deren Sicht der Dinge zu hören.