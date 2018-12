Von Paul Edgar Fels

Damit dürfte der Umsatz der Oetker GmbH mit Tiefkühlpizzen, Backartikeln, Pudding und Müsliprodukten auf mehr als 2,5 Milliarden Euro gestiegen sein, zusammen mit der Oetker-Tochter Coppenrath & Wiese sogar auf rund drei Milliarden Euro.

Das sagte Oetker-Chef Albert Christmann (55) kurz vor Weihnachten in einer unternehmensinternen Zeitschrift. Christmann, der erste Chef, der nicht aus der Familie Oetker kommt, wertet das Ergebnis als »wirklich erfreulich«, wenngleich das Wachstum zum Teil durch Währungseffekte wieder aufgezehrt worden sei.

Die Oetker-Kernsparte trägt laut »Lebensmittel Zeitung« etwa 40 Prozent zum Gesamtumsatz des Konzerns von zuletzt mehr als sechs Milliarden Euro bei. 2017 habe Oetker mit Lebensmitteln 2,43 Milliarden Euro erwirtschaftet – ein Plus von nur 1,3 Prozent. Dabei seien die Geschäfte in Deutschland weniger gut gelaufen: Es gab einen Umsatzrückgang von 740 auf 726 Millionen Euro. Zuvor sei die Oetker-Kernsparte in Deutschland sieben Jahre in Folge gewachsen, betont die »Lebensmittel Zeitung«.

Derweil bereitet Topmanager Christmann die Belegschaft auf Veränderungen im Familienkonzern vor. So soll ein Modernisierungsprogramm mit dem Namen »Next« dazu beitragen, dass »vorhandene Abläufe länderübergreifend optimiert« werden. Zudem sollten Kapazitäten über Ländergrenzen hinweg besser eingesetzt werden. »Es geht uns nicht darum, Arbeitsplätze abzubauen«, betont Christmann. Oetker beschäftigt weltweit 32.200 Mitarbeiter.

Christmann kündigte in der Zeitschrift »Inside Oetker« zudem an, die Geschwindigkeit bei Innovationen zu erhöhen. Das Unternehmen müsse schneller »zu verwertbaren Erkenntnissen gelangen und dafür Neues einfach einmal ausprobieren.« Allerdings hatte Dr. Oetker erst kürzlich im neuen Bereich Oetker Digital seine Konditoren-Plattform kuchenfreude.de vom Netz genommen. Die Kosten für die Kundengewinnung seien zu hoch gewesen.

Zur Oetker-Gruppe gehören neben dem Bereich Lebensmittel die Biersparte Radeberger, die Sektkellerei Henkell & Co., das Bankhaus Lampe und die Chemische Fabrik Budenheim. Oetker ist in Deutschland mit etwa 400 verschiedenen Produkten vertreten.

Von seiner Reederei-Flotte Hamburg Süd – einst der größte Geschäftsbereich – hatte sich Oetker im November 2017 getrennt. Den zuletzt erzielten Gesamtumsatz der Gruppe einschließlich der Reederei von 11,6 Milliarden Euro will Christmann in wenigen Jahren wieder erreichen. Helfen soll dabei der Verkaufserlös von 3,7 Milliarden Euro. Christmann: »Es gibt noch manche spannende Übernahmekandidaten.«