Spezialeinheiten der Polizei nahmen am Freitag zwei Männer in Senne fest. Foto: Hannemann

Bielefeld (WB/kw). Spezialeinheiten der Polizei mussten am Freitag in Bielefeld-Senne ausrücken. Sie waren alarmiert worden, weil ein 33-Jähriger mit dem Messer verletzt worden war und sich die Täter noch in der Wohnung aufhielten.

Der Alarm ging um 7.45 Uhr bei der Polizeiwache ein. Die Angestellte einer Einrichtung für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen informierte die Beamten über eine körperliche Auseinandersetzung, bei der ein Bewohner durch ein Messer verletzt worden war.

Am Einsatzort am Ostkampweg traf die Polizei auf einen 33-jährigen Bewohner, der eine Schnittverletzung an der Hand hatte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zu diesem Zeitpunkt befand sich nach ersten Erkenntnissen mindestens ein Täter noch in der Wohnung, in der die Auseinandersetzung stattgefunden hatte.

Die Polizei Bielefeld alarmierte Spezialeinheiten. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen traf die Polizei einen weiteren Mann an. Der 37-Jährige Bewohner war durch Faustschläge leicht verletzt worden. Er wurde vor Ort ärztlich versorgt. Beamte der Spezialeinheiten drangen schließlich in die Wohnung ein und nahmen dort zwei Täter vorläufig fest.

Einer der Täter – ein 29-jähriger Bielefelder – leistete bei seiner Festnahme erheblich Widerstand und wurde dabei leicht verletzt. Er wurde zunächst vor Ort ärztlich versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Den anderen Täter, einen 36-jährigen Bielefelder, nahm die Polizei in Gewahrsam.

Die beiden Opfer konnten nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Alle Beteiligten standen, teils erheblich, unter Alkoholeinfluss. Die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung dauern an. Hintergründe für die Auseinandersetzung sind bislang nicht bekannt.