Bielefeld (WB). Es sind neue Gesichter, aber auch erfahrene Macher. Eines haben sie in den kommenden zwölf Monaten gemeinsam: Auf sie wird geschaut, auf sie kommt es in Bielefeld unter anderen an, wenn einmal mehr wichtige Weichen gestellt werden. Die WESTFALEN-BLATT-Lokalredaktion hat eine Vorauswahl getroffen.

Christian Bald Christian Bald

Christian Bald : Erst einmal gilt es für den neuen Superintendenten des Kirchenkreises Bielefeld, die Lücke zu füllen, die seine Vorgängerin Regine Burg nach 17-jähriger Amtszeit hinterlässt. Diese hat sich unter anderem gemeinsam mit dem katholischen Dechanten Klaus Fussy für die Ökumene stark gemacht.

Diesen Weg muss Christian Bald weiterführen. Und viele weitere Herausforderungen bleiben: So geht die Zahl der Gemeindemitglieder zurück – und allein im Jahr 2019 gehen zwei Pfarrer in den Ruhestand. (sb)

Gregor Moss Gregor Moss

Gregor Moss: Bielefelds Baudezernent ist zugleich Chef der städtischen Wirtschaftsförderer. Er hat damit sicher eine der größten Herausforderungen des neuen Jahres zu stemmen. Dem Oberzentrum mangelt es erheblich an Gewerbeflächen. Es gilt, konsequent Altstandorte aufzubereiten und für neue Ideen zu erschließen, wo schon lange nicht mehr genügend bislang ungenutzte Reserveflächen vorhanden sind. Bielefeld erlebt gerade in fast jedem Stadtbezirk, wie auf Immobilien ehemaliger Firmen neue Existenzen gegründet werden.

Moss muss es gelingen, in Einklang mit Planern und Politikern, Kammern und Landwirten einen für alle vertretbaren Weg zu finden, der den Standort Bielefeld weiter stärkt und gegenüber dem Umland profiliert. Besonders knifflig: Moss ist als Planungsdezernent auch der Mann, der Antworten auf die Fragen nach Baugrundstücken für privates Wohnen junger Familien liefern muss. An Investoren fehlt es bestimmt nicht, eher an freien Flächen. (-md-)

Nadine Droste Nadine Droste

Nadine Droste: Die 36-Jährige übernimmt im März die Leitung des Bielefelder Kunstvereins. Sie wird damit die Arbeit von Thomas Thiel fortsetzen, der nach zehn erfolgreichen Jahren als Direktor die Leitung des Museums für Gegenwartskunst Siegen übernimmt.

Droste überzeugte die Jury mit einem Konzept, das die kritische Kraft der Kunst ins Zentrum stellt, sich zu aktuellen Diskursen positioniert und den Kunstverein als Raum ästhetischer Experimente aktualisiert. Drostes Programmplanung lädt dazu ein, neue Perspektiven der jungen und internationalen zeitgenössischen Kunst zu erfahren, gegenwärtige Gesellschaftsbilder zu diskutieren und in Kooperation mit regionalen und internationalen Institutionen die spannenden Tendenzen der aktuellen künstlerischen Produktion zu erleben. (uj)

Elmar Brok Foto: dpa Elmar Brok Foto: dpa

Elmar Brok: Nach einem Jahr ohne Urnengang gibt es ein politisches Stimmungsbild für Bielefeld 2019 lediglich bei der Europawahl am 26. Mai. Dabei sind einmal mehr alle Augen auf »Mr. Europa« Elmar Brok gerichtet. Der dann 73-jährige CDU-Spitzenkandidat für Ostwestfalen-Lippe galt auf europäischer Bühne stets als Selbstläufer.

Dieses Mal muss er aber zeigen, dass ein – nach eigener Einschätzung – »alter Knochen« in der Lage ist, den zuletzt aufgekommenen Schwung innerhalb seiner Partei in Wählerstimmen ummünzen zu können. Zudem wird er hinter den Kulissen des Bielefelder CDU-Kreisverbandes ein gewichtiges Wort mitsprechen, wenn es um den Oberbürgermeister-Kandidaten geht. (HHS)

Dr. Maurice Eschweiler Dr. Maurice Eschweiler

Dr. Maurice Eschweiler: Der 42-Jährige ist seit 2013 Vorstandsmitglied bei DMG Mori – und seit November Geschäftsführer der neu gegründeten Bündnis Alm GmbH. Gemeinsam mit Immobilien-Experte Dr. Christoph Buse ist Eschweiler für 15 Jahre gewissermaßen der Hausherr und Vermieter des Zweitligisten Arminia Bielefeld.

In einer einzigartigen Transaktion im deutschen Lizenzfußball hatten vier Immobilien-Experten und sechs Unternehmen des Bündnisses Ostwestfalen die Schüco-Arena für geschätzte zehn Millionen Euro erworben und damit den Weg frei gemacht für die Sanierung des finanziellen »Dauerpatienten« Arminia.

Der zahlt fortan monatliche Miete an die Bündnis Alm GmbH. Die Vermarktungsrechte liegen weiter bei Mieter Arminia. Maurice Eschweiler führt offiziell die Geschäfte jener Besitzgesellschaft, deren Gesellschafter zu je 50 Prozent die »3BO GmbH« und die »STBO GmbH« sind und mit der Arminia einen Generalmietvertrag abgeschlossen hat. Neben finanziellen Aufgaben ist er zugleich Außenminister des einzigartigen Konstrukts. Das Jahr 2019 muss die Richtigkeit der Weichenstellung beweisen. (-md-)

Christiane Heuwinkel Christiane Heuwinkel

Christiane Heuwinkel: Die 57-Jährige, bis 2014 wissenschaftliche Mitarbeiterin der Kunsthalle und zur Zeit Leiterin des Bereichs Kommunikation und Bildung beim Kunstmuseum Wolfsburg, übernimmt am 1. April 2019 die Geschäftsführung des Kunstforums Hermann Stenner.

Das Museum in der Villa Weber, der ehemaligen Handwerkskammer, eröffnet nach mehrjährigem Umbau dank des persönlichen Engagements des Bauunternehmers Ortwin Goldbeck am 20. Januar mit der Ausstellung »Hermann Stenner und seine Zeit«. Heuwinkels Aufgabe wird nicht nur darin bestehen, die neue Institution als Museum für Klassische Moderne in Bielefeld zu etablieren, sondern auch inhaltlich mit der benachbarten Kunsthalle und dem Kunstverein zu kooperieren, um die »Museumsmeile Bielefeld« auch überregional zu positionieren. (uj)

Oberbürgermeister-Kandidat(in): Ob es die spannendste Aufgabe in der Kommunalpolitik seien wird, muss sich erst noch zeigen. Fest steht, dass der Mann oder die Frau in der Herausforderung von Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) bei der Kommunalwahl 2020 schon im Jahr zuvor erst mit Argusaugen begutachtet wird und dann sogleich einige Duftmarken setzen muss. Möglicherweise ist die härteste Probe dann schon überstanden: Im ersten Halbjahr gilt es zunächst, Parteigremien und Mitglieder hinter sich zu vereinen. Eventuell nicht nur die der CDU, sondern auch die der FDP, sollten sich die beiden Parteien wider Erwarten auf einen gemeinsamen bürgerlichen Kandidaten verständigen. Eine Herkulesaufgabe. (HHS)

Prof. Dr. Gerhard Sagerer Foto: Thomas F. Starke Prof. Dr. Gerhard Sagerer Foto: Thomas F. Starke

Prof. Dr. Gerhard Sagerer: : Die Universität wird in diesem Jahr viel von sich reden machen: Zum einen, weil sie 50 Jahre alt wird und diesen runden Geburtstag gebührend feiert. Mit einbezogen wird da selbstverständlich auch die Stadtgesellschaft, in der die immer noch junge Uni, an deren Spitze Rektor Prof. Dr. Gerhard Sagerer seit 2009 steht, längst angekommen ist.

Zum anderen wird im kommenden Jahr die lang ersehnte und nicht nur für die Hochschule, sondern auch für die Stadt und die Region wichtige medizinische Fakultät konkretere Formen annehmen: Es wird endgültig die Entscheidung darüber fallen, welche Kliniken des Evangelischen Klinikums Bethel und des Klinikums Bielefeld den Status einer Uni-Klinik bekommen werden. Auch da hat Sagerer ein Wörtchen mitzureden. (sas)

Pit Clausen Foto: Pierel Pit Clausen Foto: Pierel

Pit Clausen: Wenn es auch im neuen Jahr nicht auf den Oberbürgermeister ankommt, auf wen dann? Der Sozialdemokrat gilt als guter Moderator, der den Spagat zwischen Bürgern, Wirtschaft, Politik und Verwaltung schaffen kann. Diese Qualität wird gefragt sein, wenn sich Menschen unsicher fühlen, sie stundenlang im Stau stehen oder vergeblich nach einer Wohnung suchen. Dann erwarten alle klare Aussagen und nachvollziehbare Pläne. Clausens besondere Herausforderung 2019: Es sollte nicht der Eindruck entstehen, der erste Bürger befinde sich bereits im Wahlkampfmodus. (HHS)