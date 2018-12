Von Markus Poch

Bielefeld (WB). In den Feuchtgebieten der alten Bochumer Bombentrichter nahm alles seinen Anfang: Dort war Burkhard Thiesmeier als Jugendlicher schon in den 60er Jahren mit seinem Kescher unterwegs, um die seltsame Welt der Lurche zu entdecken. Heute führt der 64-Jährige in Brackwede-Holtkamp den einzigen Verlag Deutschlands, der ausschließlich Fachliteratur über Amphibien und Reptilien veröffentlicht.

Die Faszination vor allem für heimische Frösche, Kröten, Molche und Salamander, für Eidechsen, Schildkröten und Schlangen ist bei ihm bis heute ungebrochen. Die Lehre von den Lurchen (Amphibien) und Kriechtieren (Reptilien), die in der Wissenschaft mit dem Begriff Herpetologie umschrieben wird, bestimmt jeden einzelnen Tag des promovierten Biologen, Autors und Verlegers.

Mehr als 50 Fachbücher sind seit 1997 beim Laurenti-Verlag erschienen. Sie tragen oft simple Titel wie »Der Bergmolch«, »Die Zauneidechse« oder »Die Schlingnatter« und beschreiben die genannten Arten bis ins Detail. Sie tragen aber auch kompliziertere Titel wie »Pädomorphe Merkmale im Kopfskelett von Salamandriden« oder »Untersuchungen zur Populationsdynamik und zum Ausbreitungsverhalten von Amphibien in der Agrarlandschaft«.

Zweimal jährlich zwei Fachzeitschriften

Zusätzlich publiziert der Verlag zweimal jährlich zwei Fachzeitschriften: Die »Zeitschrift für Feldherpetologie« veröffentlicht unter anderem wissenschaftliche Zusammenfassungen von Bachelor- und Masterarbeiten, ökologische Gutachten und Methoden zur Tierbestimmung und -kartierung. Das »Feldherpetologische Magazin« ist laut Burkhard Thiesmeier inhaltlich populärer angelegt, beschäftigt sich zum Beispiel mit naturkundlichen Beobachtungen oder Farbanomalien.

Gut 700 Abonnenten beliefert Thiesmeier zweimal jährlich mit diesem Doppelpack. Die meisten Sendungen gehen nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Einzelne Exemplare schickt der Verleger aber auch nach Italien und sogar bis in die USA. Fachbücher gingen überwiegend an interessierte Privatpersonen aber zunehmend auch an ökologische Planungsbüros. »Sobald es zum Beispiel bei der Planung neuer Straßen oder Windkraftanlagen um Amphibien und Reptilien geht, kommen die Leute an meinen Publikationen nicht mehr vorbei«, erklärt Thiesmeier.

Lange nicht jedes Buch hat er selbst verfasst, aber eine gute Auswahl schon; zum Beispiel »Der Feuersalamander«, »Die Waldeidechse« oder den Band »Amphibien bestimmen«. Generell gilt: Jede Textzeile, jedes Foto, jede Veröffentlichung geht durch seine Hände, denn Burkhard Thiesmeier ist beim Laurenti-Verlag sein eigener Chef und gleichzeitig sein einziger Angestellter. Das bedeutet: Er macht alles im Alleingang.

Kuhstall zu Buch- und Zeitschriftenlager umfunktioniert

Der gebürtige Bochumer lebt seit 20 Jahren mit seiner Frau Claudia Hornberg, Professorin an der Universität Bielefeld, zur Miete in einem alten Hofgebäude in Holtkamp. Dort ist auch Verlagssitz, dort verfasst er eigene Texte, redigiert Beiträge anderer Autoren, kümmert sich um Satz und Layout, steuert Fotomaterial aus dem eigenen Archiv bei, macht die Bildbearbeitung.

Den früheren Kuhstall hat er zu einem blitzeblanken Buch- und Zeitschriftenlager umfunktioniert. Manche der Publikationen lagern versandbereit unter schweren Holzklappen in den ehemaligen Futtertrögen. »Nur zum Einpacken und Frankieren der Sendungen hole ich mir manchmal Helfer«, sagt Thiesmeier.

Manchmal pflegt er bestimmte Frosch- oder Molcharten vorübergehend im Terrarium, um ihren Entwicklungszyklus für anstehende Buchprojekte in allen Stadien fototechnisch zu dokumentieren. Im Sommer 2019 soll die zweite Auflage seines Foto-Atlasses der Amphibienlarven Deutschlands, Österreichs und der Schweiz erscheinen, ebenso die zweite Auflage des Buches »Die Kreuzotter«.

»Amphibien und Reptilien sind keine Nutztiere«

»Amphibien und Reptilien sind keine Nutztiere und deshalb für unser Leben relativ unbedeutend«, sagt Thiesmeier. »Aber wir haben eine Verantwortung für unsere Umwelt, zu der wir selbst gehören. Wir haben uns die Erde derart Untertan gemacht, dass wir auch solche Organismen schützen müssen, selbst wenn sie uns nicht direkt nützen.«

Der Biologe merkt an, dass von den 20 in Deutschland heimischen Amphibienarten nur jede zweite im Bestand nicht gefährdet ist; von den 13 Reptilienarten sind es sogar nur zwei. Er selbst engagiert sich im Tierschutz als freier Mitarbeiter der Biologischen Station Gütersloh/Bielefeld und als stellvertretender Leiter des NRW-Landesfachausschusses für den Amphibien- und Reptilienschutz, den der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) verantwortet.