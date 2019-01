Diese Zahlen stehen im von Bielefelds Sozialdezernenten Ingo Nürnberger verantworteten aktuellen Newsletter »Bielefeld integriert«. Angesichts der seit 2016 sinkenden Zuweisungen, die dieses Jahr wohl den Tiefpunkt im Vergleich 2014 bis 2018 erreichen werden, will die Stadt drei weitere Flüchtlingsunterkünfte schließen. Bis spätestens Mitte 2019 plant das Sozialdezernat, das ehemalige Handwerksbildungszentrum am Kleiberweg, den Containerstandort an der Industriestraße in Sennestadt und den Containerstandort an der alten Pestalozzischule an der Otto-Brenner-Straße aufzugeben, heißt es im Newsletter.

Die Realität ist schneller. In der von der vom Bielefelder Regionalverband Ostwestfalen der Johanniter Unfall-Hilfe (JUH) betriebenen Einrichtung am Kleiberweg gibt es bereits keine Asylbewerber mehr. Wo sich zu Spitzenzeiten acht Mitarbeiter der JUH um 100 Bewohner kümmerten, stehen aufeinander gestapelte Tische und Stühle in ausgefegten, menschenleeren Räumen. »Die letzte fünfköpfige Familie aus dem Irak ist am Montag in den “Rütli” umgezogen. Die Übergabe des Hauses an die Stadt Bielefeld sollte am 31. Dezember an die Stadt Bielefeld erfolgen. Von den zuletzt sechs Mitarbeitern würden vier in andere Abteilungen der Johanniter wechseln, sagt der scheidende JUH-Einrichtungsleiter Aykut Aydinel. Zwei orientierten sich beruflich neu.

Teil des Handwerksbildungszentrums gemietet

Die Stadt Bielefeld hat einen Teil des ehemaligen Handwerksbildungszentrum (HBZ) am Kleiberweg bis zum 28. Februar 2020 von der Handwerkskammer angemietet, sagt Jürgen Bültmann, kaufmännischer Betriebsleiter des kommunalen Immobilien-Service-Betriebes (ISB), auf Anfrage. Seine klare Aussage: »Nach jetzigem Stand wird der Mietvertrag nicht verlängert.« Bis zum Vertragsende werde das alte HBZ-Internatsgebäude von der Musik- und Kunstschule genutzt. Das 105 Jahre alte Gebäude der Schule wird, wie berichtet, seit mehr als zwei Jahren abschnittsweise saniert. Das ehemalige HBZ am Kleiberweg dient als Ausweichquartier für die Schüler.

1829 Menschen lebten Ende Oktober 2018 in städtischen Asylbewerber-Unterkünften, heißt es von der Stadt Bielefeld. Das Gros entfalle mit 1192 Bewohnern auf die 386 Unterkunfts-Dependancen im Stadtgebiet. Weitere 637 Menschen wohnten den Angaben zufolge in den großen Unterkünften Quartier Zedernstraße in Ummeln, Eisenbahnstraße in Brackwede, Industriestraße in Sennestadt, Tieplatzschule in Heepen, »Rütli« an der Osningstraße und Pestalozzischule an der Otto-Brenner-Straße. Diese Zahlen aus dem Spätherbst sind jetzt schon wieder überholt. Aktuell ist die Zahl der Bewohner in den großen Asylbewerber-Unterkünften von 637 auf 612 gesunken, sagt Andreas Döding vom Sozialamt noch vor Weihnachten auf Anfrage.