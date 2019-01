Von Vivian Winzler

Bielefeld (WB). Es ist eine außergewöhnliche Liebesgeschichte, die sich Jahr für Jahr wiederholt. Zwischen Weihnachten und Neujahr findet sich die deutsche Ska-Band »The Busters« in ihrer »zweiten Heimat« ein – im Bielefelder Forum. Und wenn sie schon einmal da sind, lassen sich ihre Fans nicht bitten. Auch am Samstagabend stehen 600 Besucher erwartungsvoll vor der Bühnen des Clubs, viele von ihnen ausgestattet mit Band­shirts und Kappen ihrer liebsten Ska-Gruppe.

Seit 33 Jahren stehen die elf Musiker auf der Bühne. Zwar nicht immer in der aktuellen Besetzung, aber eins ist sicher: Hier wird schonungslos gerockt. Und das ab der ersten Minute, als »The Busters« mit »Hard to be a Hero« die Show eröffnen. Als die bekannteste deutsche Ska-Band feierten sie bereits internationale Erfolge, gingen sogar in den 90ern mit Größen wie den »No Sports« und »The Toasters« in den USA auf Tournee. Es folgten 18 Alben, eine Tour jagte die nächste – und das bis heute. Denn diese elf Musiker, die sind verdammt gut. Die Mischung aus Reggae, Jazz und Rock gelingt ihnen wie keiner anderen Ska-Band.

Das Musikgenre, das seine Wurzeln auf Jamaika hat, ist vor allem bekannt für seinen »Offbeat«, bei dem die Gitarren so gestimmt werden, dass man fast das Wort »Skat!« vernehmen kann, wenn die Busters in die Saiten hauen. Traditionsgerecht wird viel »geskankt«, wild getanzt und gesprungen, bis der Schweiß von der Decke tropft.

Nur selten leise Töne

Leise Töne spielt die Band nur selten an, hebt sich diese für schwermütigere Nummern wie »Fall« auf. »Darin geht es um das, was früher so wichtig war, und heute keine Bedeutung mehr hat«, sagt Frontmann und Sänger Richie Alexander. Seine Musik kann er damit nicht meinen. Auch nach 33 Jahren werden die Busters von ihren Fans gefeiert wie Rockstars. »Dr. Ring-Ding«, wie die Stimmengewalt genannt wird, ist erst seit 2018 festes Busters-Mitglied, beherrscht aber auch alte Nummern wie »You can’t go ahead« von 1991.

Auch bei »Summertime« schwelgen die Bielefelder in melodischer Melancholie. Richie Alexander versprach gemeinsam mit Sänger Joe Ibrahim den Fans »Altes, Neues, und nur das Beste von heute!«. Dieses Versprechen konnten sie einlösen. Von dem ersten Album »Ruder than rude« (1987) bis zu »Straight ahead« aus dem vergangenem Jahr wird ihre gesamte musikalische Bandbreite abgedeckt. Knapp eineinhalb Stunden plus Zugabe wird durchgehend gerockt, bis der Schweiß von der Decke tropft. Erst dann sind die Musiker zufrieden. Eins ist sicher: Wer bei den Busters nicht tanzt, hat den Ska nicht verstanden.