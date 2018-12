Von Michael Diekmann

Bielefeld (WB). Es ist wie so oft im Leben: Die Geister scheiden sich am Detail. Beim Berliner an der Füllung. Zehn Variationen kredenzt Dominik Heuer bei Knigge seinen Kunden. Aber, Champagner hin und Vanille her – tausendfacher Favorit ist der Klassiker, gezuckert mit Vierfruchtmarmelade.

Schon früh am Morgen ist die Auslage in der Konditorei in der Bahnhofstraße perfekt hergerichtet. Die gepuderten Schönheiten bergen süße Geheimnisse. Frühstücksgäste werfen einen entspannten Blick auf das kreative Team und seine anspruchsvolle Warenpräsentation. »Der Berliner ist in fast allen Familien Tradition zum Jahreswechsel«, berichtet Dominik Heuer, erzählt aber auch von den hohen Anforderungen an ein Spitzenprodukt, wie es seine Kunden täglich erwarten. Sogar an Silvester selbst. Carsten Gierse (51) jedenfalls hat die Nacht vor dem Jahreswechsel auch schon durch gemacht.

Der Bäcker ist seit 35 Jahren bei Knigge tätig. Und so lange ist er Teilnehmer am Berliner-Marathon in der Bahnhofstraße – Rückseite, versteht sich. Dort wo 20 kreative Bäcker und Konditoren zuckern und zaubern. Zur besten Tatortzeit wird bei Knigge der Teig hergestellt. Eier, Butter, Marzipan, mehr süße Geheimnisse werden nicht verraten von dem »schweren Hefeteig«, wie ihn der Profi nennt. Bevor ihm heiß wird, muss er ruhen.

2000 Berliner in einer Nacht

»Das Fett ist entscheidend«, erklärt Dominik Heuer. Bestes Erdnussfett muss es sein, und stets ganz sauber natürlich. Routiniert befördert Carsten Gierse die 42 Ballen vom Blech in das 175 Grad heiße Bad. Gewendet wird mit einem Hebelzug. Es geht schnell und präzise. Schließlich wartet der nächste Arbeitsgang. Gierse, der im Sommer Schotten im Brotbacken unterrichtet, ist in seinem Element. Es wird gezuckert, gefüllt, rangiert, organisiert. Nur so lassen sich knapp 2000 Berliner in einer Nacht schaffen – ein echter Marathon eben. So wie mancher Athlet im Sport hält es auch Carsten Gierse. Er backt nach innerer Uhr, hat alles stets im Griff.

Das gilt für Nina Kespohl (27) auch. Die Konditorin ist seit zehn Jahren im Team. Bei ihr stehen die Berliner-Bleche Schlange. Mit der feinen Spritztüte zaubert sie die Buchstaben auf die Glasur. Ein »E« für Eierlikör, ein »C« für Champagner. Insgesamt zehn Variationen des Silvester-Klassikers stellt man bei Knigge her. Himbeer-Johannisbeer und Vierfrucht gab es schon immer, Kirschfüllung auch oder Pflaumenmus. Immer mehr Kunden schwelgen aber in neuen Raffinessen aus Heuers Ideenwerkstatt. Vanilla-Creme mit echter Vanille ist gerade im Kommen, Champagner schon erfolgreich. Eierlikör geht immer. Damen schätzen Baileys, bleibt noch Black & White. Die Auswahl sorgt für Stau vor der Auslage, klar.

Der Marathon in der Backstube bedeutet für die Mitarbeiter, sich in Schichten aufzuteilen. Schließlich müssen sie alle anderen Knigge-Geschäfte auch noch beliefern. In einem sind sie sich im Knigge-Team auch nach tausenden Berlinern einig: Selbst essen sie auch welche zum Jahreswechsel. Ach ja, wenn das Café in der Obernstraße an Neujahr um 14 Uhr öffnet, sind wieder frische Berliner da.