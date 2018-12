Von Kerstin Panhorst

Oder er probiert schon einmal – im Angesicht des dräuenden Endes – das Aufsagen alterswirrer Sätze wie »Günter heißt im Winter Walter«. Letzteres ist allerdings keine gute Testmethode für den geistigen Verfall des Kabarettisten und Schauspielers, denn leicht wirre Sätze, sinnentleerte Fantastereien und absurde Wortklaubereien gehören ohnehin zu seinen Markenzeichen.

In seinem inzwischen dritten »Best of«- Programm »Warmduscherreport Vol. 3« hat der 62-Jährige erneut seine Glanzstücke und Lieblingsszenen aus 45 Bühnen-Jahren zusammen gefasst. Im ausverkauften Zweischlingen begeisterte der passionierte Karoanzugträger das Publikum nun mit seiner ganz eigenen Mischung aus Clownerie, Musik und Kabarett.

Mit staunend aufgerissenen Augen und kindlicher Naivität nähert sich Grosche dabei Alltagsgegenständen auf ungewöhnlichen Wegen und musiziert mit Hang, Xylophon, Akkordeon, Mundharmonika (mit parallelen Gesangseinlagen) und seinem Mini-Flügel.

Auftritt mit Lokalkolorit

Ein bisschen Lokalkolorit hat der Comedian natürlich auch dabei in der einstigen Feindesstadt Bielefeld: »Paderborn liegt zwischen Bielefeld und Kassel, zwischen Becker und Drewermann – Erzbischof und Kirchenkritiker – Glaube und Zweifel, aber der schlechte Ruf der Hölle liegt nicht am Ort, sondern an den Leuten, die da sind«, erzählt Grosche. Neben Paderborn hat der Komödiant noch weitere Höllen auf Erden ausgemacht, »Grillen für Vegetarier«, »Rote Socken in der Weißwäsche«, »Treu sein können und keinen Partner haben, dem man das beweisen kann«, »Rentner auf E-Bikes« oder »Einem Freund beim Umzug helfen der Waschmaschinen sammelt« gehören dazu.

Doch Erwin Grosche hat sich entschlossen, sich von so etwas nicht mehr stressen zu lassen. Jeden Mittwoch trifft er sich mit einer Nachbarschaftsgruppe zum Schlafen und auch beim Tanken hat er die Entschleunigung für sich entdeckt. »Ich tanke langsam, alle zehn Liter mache ich eine Pause und weine an der Zapfsäule«, erklärt der Anti-Stefan-Raab und predigt: »Wir haben doch Zeit.«

Und die nimmt sich der ostwestfälische Humorist dann auch für ein paar Klassiker, singt »Wenn ich sauer bin« und führt seine legendären Nivea-Huldigungen (»Du bist mein blauer Schatz«) mit der Original-Besetzung beziehungsweise Original-Dose auf. Zudem hat das Comedy-Urgestein auch noch wichtige Alltagstipps dabei, unter anderem drei Sätze, mit denen man fast das ganze Dasein bestreiten kann: »‘Das hört man gern. ‘ ‚Da sag ich nicht nein. ‘Und wenn sie besonders sein wollen ‚Man macht schon was mit‘ – da sind sie in Paderborn der Partyking.« Bereits am 20. Januar haben die Bielefelder wieder Gelegenheit, Erwin Grosche live zu erleben. Dann liest er um 19 Uhr im Historischen Museum aus seinem Werk »Grosches Weltlexikon«.