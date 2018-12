Von Michael Diekmann

Angesichts der Nichterfüllung von Pflichten in Amphibienschutz und dem dringenden Handlungsbedarf zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie bis 2027 hatte der Landesarbeitskreis des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) bereits im Herbst bei der Bezirksregierung in Detmold rechtlich bewerten lassen, ob der sogenannte Schuldenerlass für den DSC Arminia durch die Stadt Bielefeld in Ordnung sei. Dümmer: »Es stellt sich die Frage, ob bei der Finanzsituation der Stadt so ein Schritt rechtlich überhaupt zulässig ist. Hier ist die Kommunalaufsicht gefordert.«

Mitte November hatte Margret Bauckmann bei der Bezirksregierung den BUND wissen lassen, ein Erlass der Forderungen könne in Betracht kommen, wenn es dem Schuldner nach seinen wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse nicht möglich sei, gegenüber der Gemeinde die Leistung in absehbarer Zeit zu erbringen. Die Auswertung der maßgeblichen Daten liege bei der Stadt Bielefeld, hatte Detmold wissen lassen.

Es handele sich bei der Leistung gegenüber der Arminia-Gruppe lediglich um einen »Teilerlass bei gleichzeitiger Bedienung von etwa zwei Dritteln der ausstehenden Forderungen«, heißt es im Schreiben. Die Sicherung des größeren Teils sei wirtschaftlicher als risikoreiches Warten auf eine wirtschaftliche Leistungsstärke des DSC in Zukunft, schreibt Brauckmann: »Die rechtliche Durchsetzung der zu bedienenden Forderungen werde ich besonders im Blick behalten.«

Kritik an Trainerwechsel

Verärgert ist Manfred Dümmer über den Trainerwechsel des Zweitligisten. Der alte Trainer hat noch einen Vertrag bis 2021, der Nachfolger einen Vertrag bis 2020. Als Bürger und Steuerzahler habe er Anspruch darauf zu erfahren, wie teuer den Verein die Kündigung und Neuverpflichtung kommen, meint Dümmer im Hinblick auf die gerade erst erlassenen Schuldzinsen. Die Trainertransaktion hat den Schuldenerlass fast kompensiert.

Nicht gelten lässt man in Detmold die vom LAK Wasser geäußerte Kritik, die Kommune komme dem gesetzlichen Amphibienschutz nicht nach. In Bielefeld, schreibt Brauckmann nach Rücksprache mit der Verwaltung, gebe es sehr engagierte Ehrenamtliche, die im Amphibienschutz aktiv seien und von der Stadt finanziell und personell in erheblichem Maße unterstützt würden.

Kritik wegen Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

Mit Kritik spart Manfred Dümmer auch nicht im Hinblick auf die Missachtung des Bielefelder Stadtrates, was die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie bis 2027 angehe. Dass dies nicht zu schaffen ist, gilt längst als offenes Geheimnis. Der Naturschutzbeirat hat die Stadt aufgefordert, endlich personelle Grundlagen zu schaffen. BUND und NABU haben eine Beschwerde bei der Europäischen Kommission eingereicht.

Mit nur zwei halben Stellen in diesem Bereich in Bielefeld fehle das Personal zur Erledigung des Umsetzungsfahrplans. Das werde, so Dümmer, zwar von der Umweltverwaltung in jeder Dienstbesprechung mit der Bezirksregierung kommuniziert. In Detmold sieht man aktuell aber laut Brauckmann keine rechtliche Grundlage, gegen die Versäumnisse bei der Umsetzung vorzugehen.

Für Manfred Dümmer ein Riesenärgernis. Einerseits habe die Stadt dem DSC Arminia gerade mehr als eine Million Euro Schulden erlassen, klagt Dümmer: »Und ich habe im Fachamt gerade erfahren, dass die Durchgängigkeit der berichtspflichtigen Gewässer bisher noch nicht zur Hälfte hergestellt ist.«