Die Architekturstudentin hat das Häuschen im Rahmen eines Praktikums beim Architekturbüro Wannenmacher & Möller konstruiert. Sawsan Bassalt aus Ramallah und Miral Abdeen aus Ost-Jerusalem studieren an der palästinensischen Universität Birzeit Architektur.

Im Rahmen eines Praktikumsprojektes des Zonta-Clubs Bielefeld und der Gütersloher »Stiftung Begegnung. Deutsch-Palästinensisches Jugendwerk« haben sie neun Wochen in Bielefeld verbracht und hier ihr Pflichtpraktikum absolviert.

»Seit zwölf Jahren gibt es das Projekt, mit dem wir junge Frauen unterstützen möchten«, erklärt Marita Kappler von der Stiftung Begegnung. Ziel sei, die Zivilgesellschaft zu fördern, besonders Frauen den Weg zu bereiten und ihnen, so der Wunsch, Zuversicht und Perspektiven jenseits einer krisengeschüttelten Lage zu vermitteln. Eine der ersten Praktikantinnen von einst hat sie jüngst in London getroffen, wo sie derzeit als Architektin arbeitet. »Sie hat erzählt, dass das Praktikum für sie lebensentscheidend gewesen sei.«

Die Organisatorinnen haben auch den Eindruck, dass sich etwas bewegt: »Miral und Sawsan sind die ersten, die einen Führerschein haben und tatsächlich Auto fahren können«, sagt Kappler lachend.

Beide jungen Palästinenserinnen freuen sich, dass sie in Bielefeld mit Profis arbeiten und an konkreten Projekten mitarbeiten konnten. Miral Abdeen etwa hat im Team an einer Schüco-Erweiterung mitgearbeitet, Sawsan Bassalat für Wannenmacher auch eine Präsentation für das Architektur-Festival in Amsterdam erarbeitet.

Heute geht es wieder heimwärts, und Miral bilanziert, dass die Zeit »perfekt« gewesen sei: »Ich habe viel erfahren, Baustellen besucht, Computerprogramme kennen gelernt und meine Sprachkenntnisse verbessert.« Englisch sprechen die jungen Palästinenserinnen ohnehin fließend, Miral hat zudem die deutsche Schule in Jerusalem besucht.

Beide denken international, und wegen der hohen Arbeitslosigkeit in ihrer Heimat, sagen sie, werden sie später wohl im Ausland arbeiten. »Aber vielleicht können wir auch in Palästina arbeiten und dort Arbeitsplätze schaffen.«