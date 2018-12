Von Michael Diekmann

Bielefeld (WB). »Eine Bratwurst lässt sich ja immer verkaufen«, weiß Volker Wolf (59). Den Weihnachtsmarkt 2018 in der City rechnet der Standbetreiber aber eher zu den schwächeren im Jahresvergleich. Am Sonntag klang das Markttreiben aus. Während die letzten Bummler konsumierten, bauten die Ersten Stände ab.

Der Weihnachtsmarkt 2018 war eine kurze Angelegenheit. Direkt auf den vierten Adventssonntag folgte am Montag Heiligabend. Es fehlten fünf Werktage, rechnet Dominik Heuer vor. Die Tage »zwischen den Jahren«, also vom 27. Dezember bis zum Marktende allerdings waren wie immer sehr stark, sagen gerade die Betreiber von Konsumständen, während die Nachbarn mit Adventsschmuck oder Geschenkartikel teilweise schon ihre Hütten geschlossen hatten.

Die Kaufmannschaft City war mit dem optischen Auftritt zufrieden, sagt Vorstandsmitglied Dominik Heuer. Heuer: »Die City hatte 20.000 Euro in die Beleuchtung investiert. Das war wirklich gut. Wir wollten uns bewusst absetzen.« Lichteffekte hatte es im Advent 2018 an jeder der Stelen gegeben, anders als früher. Und für den Sommer, plaudert Heuer, denke man an Blumenschmuck. An der Optik solle weiter gearbeitet werden. Jedes Detail zählt.

Eine der wichtigsten Adressen im Marktgeschehen ist traditionell der Alte Markt. Am Glühweinstand der Lions-Klubs trifft man sich. Seit es mehr Überdächer gibt, bleiben die Gäste auch einen Becher länger, wissen die Ehrenamtlichen an dem Stand für den guten Zweck. Die Eigenkreationen Glühwein und »Alkoholfrei« ermöglichen den Service-Klubs, 1,65 von drei Euro als Spendenanteil zu realisieren.

Kein Interesse an einer Verlängerung bis zum 6. Januar

Gut zufrieden mit dem Markt 2018 war Volker Jelitte. Gebrannte Mandeln sind ein Klassiker, dazu spezielle Weihnachtsmandeln und Cashew-Kerne bietet der Schausteller mit seinem Team an. Seit 44 Jahren ist er dabei. Seine Bilanz fällt gut aus: »Die Bielefelder sind umgänglich und spendabel zum Advent.« Und was seine eigene Zunft der Marktbetreiber angeht, ist Jelitte ebenso ehrlich. Jeden Tag von 10 bis 22 Uhr, da müsse man fünf Wochen knallhart sein.

Bei Volker Wolf und seinem Team am Tor zur Niedernstraße wird alles für die Bratwurst vor Zwölf getan. »Es läuft am letzten Wochenende«, sagt der Ingenieur, der sich am Stand der Mutter Eva Wolf den Markt mit Sohn Sebastian teilt. Die ersten zwei Wochen seien westfälisch gesagt »öddelich« gewesen, bilanziert Wolf. Regen ist schlecht. Und von Verlängerung bis zum 6. Januar hält er wie viele Kollegen wenig. Außer der Bratwurst sind die meisten Angebote klassische Saisonartikel. Und wenn die bunten Buden dicht seien, unterstreicht Wolf, ist die Atmosphäre weg. Das galt schon für den letzten Sonntag. Da zeigten viele Stände plötzlich Auflösungserscheinungen.