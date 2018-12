Noch 1992 hatte der US-Politologe Francis Fukuyama nach der Wende in Osteuropa das »Ende der Geschichte« verkündet. Alle Gegenmodelle zu Marktwirtschaft und liberaler Demokratie seien gescheitert, die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft somit vorgezeichnet. Aus heutiger Sicht teilt Fukuyama das Schicksal vieler Forscher, die versuchten, in die Zukunft zu blicken: Er lag falsch.

»Im Grunde neigen Zukunftsdenker dazu, gegenwärtige Trends in die Zukunft fortzuschreiben«, sagt der Historiker Joachim Radkau (75), emeritierter Professor der Uni Bielefeld und Autor des Buches »Geschichte der Zukunft«. So erklären sich wohl auch spektakuläre Fehlprognosen zum technischen Fortschritt. »In den 1960er Jahren war man der Meinung, Computer würden immer riesiger und teurer werden«, erzählt der aus Hille-Oberlübbe (Kreis Minden-Lübbecke) stammende Radkau. »Die kommunale Neuregelung in der Bundesrepublik wurde auch damit begründet, künftig könnten sich nur große Kommunen noch Computer leisten.«

Absage an E-Commerce

Zukunftsforscher Matthias Horx legte sich noch 2001 in einem Zeitungs-Gastbeitrag fest: »Das Internet wird kein Massenmedium – weil es in seiner Seele keines ist.« Auch einem Siegeszug von E-Commerce erteilte er damals eine Absage. Dass Bestellungen über das Internet je zu einem nennenswerten Wirtschaftsfaktor würden, sei unwahrscheinlich, denn »dann wären unsere Städte rund um die Uhr verstopft mit Lieferwagen, die kleine und kleinste Pakete zu Menschen bringen würden, die sowieso nicht zu Hause sind.«

Andererseits gab es auch Phasen, in denen der Glaube an den technischen Fortschritt kaum Grenzen kannte, so in der Zeit nach der ersten Mondlandung. »Die USA planen nun einen bemannten Flug zum Mars, der etwa 1980 stattfinden soll«, heißt es beispielsweise in einem Jugend-Sachbuch von 1969.

Mittlerweile sind fundiertere Aussagen möglich

Bezeichnend ist die Atom-Euphorie der Nachkriegsjahrzehnte. Die Atomenergie schaffe »aus Wüste Fruchtland, aus Eis Frühling«, schrieb Ernst Bloch 1959 in seinem »Prinzip Hoffnung«. Was heute als Albtraum jedes Klimaforschers gelten würde, erschien dem Philosophen durchaus wünschenswert: »Schon ein paar hundert Pfund Uranium und Thorium würden ausreichen, die Sahara und die Wüste Gobi verschwinden zu lassen, Sibirien und Nordkanada, Grönland und die Antarktis zur Riviera zu verwandeln.«

Grundsätzlich blickten viele Deutsche nach 1945 nicht mit großer Zuversicht in die Zukunft. So rechneten etliche Politiker der jungen Bundesrepublik mit einer Revanche der Alt-Nazis, bei der sie persönlich zur Rechenschaft gezogen werden würden. Karl Schiller, legendärer SPD-Politiker und angesehener Wirtschaftsexperte, veranschlagte damals 80 Jahre, um die Bundesrepublik nach den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg wieder aufzubauen.

Historiker Radkau erkennt aber einen Unterschied zwischen Zukunftsforschern der Vergangenheit und aktuellen Debatten: Mittlerweile seien tatsächlich fundiertere Aussagen möglich als früher. Das liege daran, dass die Zukunft der Menschheit heute stärker von Umweltfaktoren abhänge – insbesondere von Klimawandel – und somit von Naturgesetzen.