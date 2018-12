Ein Bielefelder hat sein Auto am Sonntagabend in das Gleisbett der Stadtbahnlinie 4 gesteuert. Foto: Christian Müller

Bielefeld (WB/cm). Ein Bielefelder hat sein Auto am Sonntagabend in das Gleisbett der Stadtbahnlinie 4 gesteuert. Die Polizei stellte vor Ort fest, dass er offenbar getrunken hatte.

Der 40-jähriger Bielefelder war demnach mit seinem VW Golf gegen 21.30 Uhr auf der Voltmannstraße in Fahrtrichtung Kurt-Schumacher-Straße unterwegs. Auf der Kreuzung beabsichtigte der Fahrer nach links in Richtung Polizeipräsidium abzubiegen und fuhr nach bisherigem Ermittlungsstand in das Gleisbett der Stadtbahnlinie 4 in Richtung Universität. Er blieb unverletzt.

Die alarmierten Verkehrspolizisten bemerkten Alkoholgeruch im Atem des Fahrers. Ein Alkoholschnelltest viel positiv aus. Eine Blutprobe wurde angeordnet.