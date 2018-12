Bei einem Unfall auf dem Ostring sind am Sonntagabend fünf Menschen verletzt worden. Foto: Christian Müller

Bielefeld (WB/cm). Bei einem Unfall auf dem Ostring sind am Sonntagabend fünf Menschen verletzt worden. Zwei Autos waren auf der Kreuzung Kusenweg zusammengekracht. Ein Autofahrer bemerkte die Unfallstelle zu spät, kollidierte mit einem der Fahrzeuge.

Der Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben vor Ort um etwa 22.40 Uhr. Ein 29-jähriger Bielefeld befuhr mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin und einem Kind (1) in einem VW den Kusenweg in Fahrtrichtung stadtauswärts.

Vor der rotanzeigenden Ampel hielt er zunächst, ehe er bei andauerndem rotem Ampelleicht in die Kreuzung fuhr. Dort kollidierte er mit dem VW eines 60-jährigen Bielefelders, der mit einer 23-jährigen und einem 27-jährigen unterwegs war.

Kreuzung gesperrt

Während die Rettungskräfte noch auf der Anfahrt waren, übersah ein auf dem Ostring in Richtung stadtauswärts fahrender 58-jähriger Bielefelder den Unfall offensichtlich zu spät, krachte in den auf der Kreuzung stehenden Wagen des Unfallverursachers und kam nach einigen Metern am rechten Fahrbahnrand zum Stehen. Er blieb unverletzt.

Bei Eintreffen stellten die Einsatzkräfte ein großes Trümmerfeld fest. Zwei Rettungswagenbesatzungen versorgten die fünf Leichtverletzten. Die Beifahrer des Unfallgeschädigten (23, 27) wurden zur ambulanten Behandlung in ein Bielefelder Krankenhaus verbracht. Das Kleinkind blieb unverletzt. Feuerwehrkräfte klemmten die Batterien der havarierten Fahrzeuge ab, leuchteten die Unfallstelle aus und verteilten Ölbindemittel.

Die drei nicht mehr und zum Teil schwer beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Der Kreuzungsbereich war für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Zur Straßenreinigung wurde eine Kehrmaschine bestellt.