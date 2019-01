Ein Auto ist am frühen Neujahrsmorgen auf der Autobahn 2 bei Bielefeld mit der Leitplanke kollidiert. Foto: Christian Müller

Bielefeld (WB/cm). Ein Auto ist am frühen Neujahrsmorgen auf der Autobahn 2 bei Bielefeld mit der Leitplanke kollidiert. Ein Fahrzeuginsasse gab den Polizisten Rätsel auf.

Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Dortmund in Höhe der Brücke Dingerdisser Straße um etwa 1.15 Uhr. Bei Eintreffen bemerkten die Beamten ein havariertes Fahrzeug in der Mitte der beiden rechten Fahrstreifen. Der einzige, dort angetroffene Insasse des Fahrzeuges gab zu Protokoll, dass er nicht gefahren sei, konnte aber keine Angaben zum Fahrer machen.

Die Polizisten gingen davon aus, dass er selbst in die Leitplanke krachte. Kurze Suchmaßnahmen nach weiteren Personen an der Unfallstelle blieben erfolglos.

Die Verkehrspolizisten bemerkten bei dem Mann Alkohol im Atem und ordneten eine Blutprobe an. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass auf ihn ein offener Haftbefehl ausgestellt ist. Er musste mit auf die Wache.

Die mit Trümmerteilen übersäte Autobahn musste von der Feuerwehr gereinigt werden, die mit 15 Kräften im Einsatz war. Das nicht mehr fahrbereite Auto wurde sichergestellt, es staute sich auf etwa zwei Kilometern.