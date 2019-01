In Bielefeld verlief der Jahreswechsel weitgehend friedlich – hier ein Foto vom Feuerwerk im Ravensberger Park. Foto: Bernhard Pierel

Bielefeld (WB). In der Silvesternacht hat es in der Innenstadt zwei Schlägereien gegeben, bei denen ein Polizist verletzt wurde. Zudem hat ein gezündeter Feuerwerkskröper im Jahnplatztunnel zu einer Räumung der Stadtbahn-Haltestelle geführt. Insgesamt sei aber alles »überwiegend friedlich« verlaufen, teilte die Polizei mit.

Die Polizei zeigt sich deswegen auch zufrieden mit dem Verlauf der Silvesternacht. Die Polizei war in der Silvesternacht mit einem erhöhten Kräfteansatz in der Innenstadt präsent.

Es seien »silvestertypische Delikte« wie leichte Körperverletzungen, Ruhestörungen und der verbotene Umgang mit Feuerwerkskörpern und einer Schreckschusspistole verzeichnet. Die Polizei fertigte neun Strafanzeigen und sprach insgesamt 12 Platzverweise aus.

Brandmelder löst im Stadtbahntunnel aus

Um 22:20 Uhr löste die Brandmeldeanlage in der Stadtbahnhaltestelle Jahnplatz aus. Die Berufsfeuerwehr Bielefeld evakuierte daraufhin »etwa 100 bis 150 Personen« aus dem Haltestellenbereich. Als Ursache stellte sich ein gezündeter Feuerwerkskörper heraus. Die Sperrung des Tunnels konnte nach 15 Minuten wieder aufgehoben werden. Es wurde niemand verletzt und es gab auch keinen Sachschaden.

Zum Jahreswechsel versammelten sich viele Menschen auf den öffentlichen Plätzen in der Innenstadt und auf der Promenade. Das Abbrennverbot für Feuerwerkskörper auf dem Boulevard sei dabei »insgesamt gut befolgt« worden. Bis 1.30 Uhr hatten die meisten Feiernden diese Plätze bereits wieder verlassen, so dass ein »normales Besucheraufkommen« zu verzeichnen war.

Schüsse mit Schreckschusspistole

Um 2.16 Uhr gab ein Mann in einem Imbiss in der Herbert-Hinnendahl-Straße zwei Schüsse mit einer Schreckschusspistole in Richtung Fußboden ab. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde dabei niemand verletzt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und stellte die Pistole sicher.

Im Verlauf der Nacht kam es auf dem Boulevard und im erweiterten Innenstadtbereich zu zwei Schlägereien zwischen mehreren Personen. Die Polizei trennte die Parteien, fertigte Strafanzeigen und sprach Platzverweise aus. Dabei wurde ein Beamter der Bielefelder Hundertschaft leicht verletzt.