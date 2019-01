Von Uwe Koch

Bielefeld (WB). Die Stadt Bielefeld hat einen friedlichen Jahreswechsel erlebt. Über einen Mangel an Arbeit konnte sich die Berufsfeuerwehr in der Hauptwache Am Stadtholz indes nicht beklagen: 109 Einsätze (79 im Rettungsdienst und 29 Brandeinsätze) sind nur nackte Zahlen, die die professionelle Arbeit für die Sicherheit der Menschen in der Stadt nur im Ansatz umreißen.

Der Dienst der 35 Männer und Frauen im Wach- und Rettungsdienst beginnt an Silvester um 8 Uhr und endet 24 Stunden später am Neujahrstag. Eingeteilt sind die Beamten im B- und C-Dienst, die von den Brandinspektoren Max Rempe und Marvin Haase geleitet werden. Wachtabteilungsführer ist Jens Stiegelmeier. Er selbst fährt mit drei Kollegen als Zugführer auch auf einem der vier Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge (HLF). Das Fahrzeug ist technisch umfangreich für alle Hilfeleistungen ausgerüstet. Im Focus stehen die drei Rettungstransportfahrzeuge (RTW), die nahezu pausenlos im Einsatz sind und von drei Fahrzeugen der Hilfsorganisationen unterstützt werden.

Sie steuern in der viel zu engen Leitstelle mit sechs Kollegen die Einsätze in der Nacht: Jens Burchardt und Ingo Sturhan (vorne). Foto: Bernhard Pierel

Das »Gehirn« dieser vielseitig ausgebildeten Feuerwehrleute sitzt im zweiten Stockwerk der Hauptfeuerwehrwache: In der Leitstelle sorgen an Silvester bis zu acht Disponenten für die Steuerung der Einsätze. Sie nehmen in dieser Nacht mehr als 300 Telefonanrufe entgegen, hinterfragen die Meldungen und schätzen umsichtig die Notfalllage ein. »Wir müssen nach Fragen, Antworten und Stichworten wissen, wieviele Einsatzkräfte für welches Meldebild nötig sind«, sagt Schichtführer Jens Burchardt. Ein Disponent nimmt denn auch gegen 19.26 Uhr den ersten Brandeinsatz der Nacht entgegen: »Balkonbrand an der Delphinstraße.«

Einsatz in Jöllenbeck

Brandoberinspektor Max Rempe fährt mit 30 Kollegen zum Brandort in Jöllenbeck . Dort löschen die Wehrleute von außen den Brand auf dem mit Möbeln eingerichteten Balkon im Halbparterre. Einige Anwohner haben übrigens die Notrufnummer gewählt. Die Berufswehr bricht die Wohnungstür auf, da die Mieter nicht anwesend sind. Es ist Gefahr im Verzug, denn der Brand hätte auf die Wohnräume übergreifen können. So entsteht »nur« ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro, die Mieter registrieren das später erleichtert.

Ein Silvester-Büffet ist in der Kantine aufgebaut. Einige Feuerwehrleute dürfen essen, andere sind bei Brand- oder Rettungseinsätzen. Foto: Bernhard Pierel

In dieser Nacht folgt die Evakuierung der Stadtbahnhaltestelle Jahnplatz, weil ein Böller den Rauchmelder ausgelöst hat; dann gibt es einen weiteren kleinen Balkonbrand in der Straße Am Stadion; Altkleidercontainer, Mülltonnen oder Buschwerk brennen. »Nichts Spektakuläres, aber viel Arbeit«, zieht Max Rempe später Bilanz. Seine Kollegen und er hätten sicher Schlimmeres bewältigt, doch dieses neue Jahr hat vergleichsweise gut und friedfertig begonnen.

Feuerwehr als Beruf(ung): Duo berichtet über Ziele

Sie sind nur zwei Kollegen, doch ihre Personalien sind exemplarisch: Für Lisa Hagemeister (24) und Dirk Düsterhöft (42) ist »Feuerwehr einfach Teamarbeit«. Lisa Hagemeister ist erst seit vier Monaten dabei. Sie stammt aus Paderborn, ist gelernte Kfz-Mechatronikerin, hat nach dem Fachabitur und der Ausbildung zur Rettungsassistentin knapp zwei Jahre für die Biekra gearbeitet. Im kommenden Jahr will sich Lisa Hagemeister für die Ausbildung zur Brandmeisterin melden, die dann 2020 beginnen könnte. Neben einer Einstellung als Beamtin hat sie noch einen dringlichen Wunsch: »Ein VW Scirocco I, den ich mir selbst aufbauen möchte.«

Rettungsassistentin Lisa Hagemeister hat zwei ganz große Wünsche: die Ausbildung zur Brandmeisterin und einen VW Scirocco I. Foto: Bernhard Pierel

»Der Zusammenhalt der Kollegen hier ist überragend«, sagt ihr Kollege Dirk Düsterhöft, der sich Bielefeld wohlweislich als Wohn- und Arbeitsort ausgesucht hat. Der 42-jährige Vater von drei Söhnen (zehn Jahre und siebenjährige Zwillinge) stammt aus Bayern, schätzt das liebenswerte Bielefeld. Ausgebildet worden ist er in Düsseldorf, wo er seine Ehefrau, die Rettungsassistentin war und jetzt Physiotherapeutin ist, kennengelernt hat. In der Silvesternacht hält Dirk Düsterhöft vier Stunden lang Brandwache im Stadttheater.

Auf der Hauptwache arbeitet er seit 2007. Die Arbeit wird lediglich unterbrochen von seinen Einsätzen als Notfallsanitäter auf dem Rettungshubschrauber Christoph 13. Dirk Düsterhöft ist außerdem aktiv im »Förderverein Notfallmedizin, dort ist er ehrenamtlicher Kassenwart. Diesen Job hat der Familienvater übrigens von der Pike auf gelernt, denn sein Lehrberuf in München war der des Bankfachwirtes.