Von Kerstin Sewöster

»Neema bedeutet auf Suaheli Glückseligkeit«, erklärt Siska Poetri Warman Idat. Die 25-Jährige studiert in Bielefeld Deutsch für Ausländer und begeistert sich für die ostafrikanische Sprache. Der Name ihres ersten Kindes habe schon lange festgestanden, auch wenn sie und ihr Mann Aditya Hans Priowirjanto bis zur Geburt nicht wussten, ob sie ein Mädchen oder einen Jungen bekommen.

Punkt 1 Uhr erblickte Neema das Licht der Welt im Franziskus Hospital. Die junge Mutter lag noch mit Wehen in der Geburtswanne, als es ein Schlückchen alkoholfreien Sekt gab. Begleitet wurde sie von den Hebammen Henriette Usling und Catrin Oestermann sowie von Ärztin Viktoria Hoppe.

Paar stammt aus Indonesien

Obwohl der errechnete Geburtstermin der 1. Januar war, sah es doch lange so aus, als könnte Neema ein Silvester-Baby werden. »Die ersten Wehen setzten schon um 2.30 Uhr an«, erzählt die junge Mutter. Da trug der 34-jährige Vater gerade Zeitungen aus; seine Frau wusste er in guter Obhut von Freunden, die aus Berlin zu Besuch waren. Um 17 Uhr fuhr das aus Indonesien stammende Paar ins Franziskus Hospital.

Während die Freunde schon am Nachmittag gratulieren konnten, müssen die Großeltern in Indonesien sich noch gedulden, bis sie ihr Enkelkind in die Arme schließen können. Mit dem Zweitnamen Neema wird eine Tradition fortgesetzt. »Alle meine Schwestern heißen Poetri, es bedeutet Tochter«, erklärt Siska Poetri Warman Idat. Bis Freitag bleiben Mutter und Kind im Krankenhaus. Das Paar hat Pläne für die Zukunft: Aditya Hans Priowirjanto will 2019 seine Promotion in Informatik abschließen und sich einen Arbeitsplatz suchen. Auch Siska Poetri Warman Idat will zügig ihr Studium abschließen. Ein Semester hat sie noch bis zum Master, »aber Neema hat jetzt absolute Priorität«.