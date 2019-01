Von Michael Diekmann

Strauß gehört zum Jahreswechsel wie der Walzer zu Wien. Den Neujahrsgruß von der Donau genießt man per TV, wenn im Musikverein asiatisches Publikum schwelgt. Da ist Bielefeld schon besser dran. Die Strauß-Gala gibt es schon an Silvester. Und mit den K&K-Philharmonikern von Matthias Kendlinger spielt die Champions-League an der Basis, quasi beim Normalbürger.

Der Termin in der Oetkerhalle ist gesetzt, auch schon für 2019. Das Bielefelder Publikum ist begeisterungsfähig, fachkundig, die Halle einfach toll, schwärmt K&K-Geschäftsführer Oleg Stankevych (54). Er ist der Chef de Mission, andere sagen Mädchen für alles. Zwei Stunden vor Konzertbeginn – da sind viele Gäste noch auf der Autobahn – steht er am Bühnenaufgang und beobachtet seine Tochter Marianna (29). Mit berechtigtem Stolz. Seit dem 17. Lebensjahr hat die junge Frau aus Lemberg Ballett getanzt, jetzt ist sie Ballettmeisterin, Choreografin für die erste Polka und Chefin der vier Paare auf Tour.

Weil jede Bühne anders ist, legt Marianna Wert auf akribische Vorbereitung. Und muss manchmal zwecks Bodenhaftung mit Kleingeld zum Automaten in der Garderobe eine Cola ziehen.

Glanz und Glamour

Die Strauß-Dynastie steht für grenzenlose Tanzlust, militärischen Gleichschritt, Glanz und Glamour, aber auch eine regelrechte Hitmaschine am Fließband. Eine perfekte Basis für ein perfektes Orchester wie die K&K-Philharmoniker. Der Erfinder des Reise-Orchesters war Johann Strauß gewissermaßen selbst. Mit ihm am Pult waren Tourneen Sensationen in ganz Europa. Heute erlebt das K&K-Ensemble das an jedem von 59 Tourneestandort neu, von Mailand bis Oslo. Marathon zwischen Bus und Bühne.

Der Auftritt auf der Bühne ist perfekt. Die Professionalität hinter der Bühne faszinierend anzuschauen. Das scheinbar grenzenlose Vorkommen fantastischer Musiker in der Ukraine schafft vielversprechende Neueinsteiger. Auch wenn »alte Hasen« seit 20 Jahren dabei sind. Musik aus dem Koffer verlangt Disziplin. Einspielen irgendwo in der leeren Halle, Hornanblasen in der Garderobe, Geigenstrich im Treppenhaus.

»Bei den K&K-Philharmonikern macht man Karriere«, sagt Oleg Stankevych. Viele Musiker haben eine Professur. Taras Lenko (39) hat die erste Klarinette zur Seite gelegt und den Taktstock übernommen. Der mit vielen Preisen bedachte Musiker ist eine echte Bereicherung. »Im Ensemble zu spielen hilft das Dirigieren von innen zu verstehen«, sagt er selbst. Stimmt haargenau. Lenko ist eins mit dem Orchester. Sein Publikum hat Freude an dem lausbubenhaften und zugleich auf Präzision bedachten Arbeiten am Taktstock. Ein, zwei Stücke, und er hat sein Publikum im Griff.

Die neue Musikauswahl begeistert. Farbenfrohe Ouvertüre, rasante Polka mit Eisenbahnpfiff, tolles Ballett und als dritte Zugabe der Radetzky-Marsch. Einfach gut.