Bielefeld (WB). Ein 28-jähriger Bielefelder hat am Silvestertag gegen 12.15 Uhr in der Bahnhofstraße einen Geldboten überfallen. Das berichtet die Polizei.

Zwei Mitarbeiter einer Transportfirma hatten ihren Wagen vor einem Geschäft zwischen Karl-Eilers- und Arndstraße geparkt. Als einer der beiden aus einem Laden kam und einen Geldkoffer in den Geldtransportwagen stellen wollte, nährte sich ihm ein Mann mit einer Pistole in der Hand. Er zielte auf den Mitarbeiter und forderte die Herausgabe des Koffers.

Zeugen beobachteten, wie der Unbekannte darauf in Richtung Arndtstraße davonlief. Ein 27-jähriger und ein 66-jähriger Bielefelder verfolgten den Täter in sicherem Abstand und beobachteten, wie er den Geldkoffer in einer Unterführung der Mindener Straße unter mehreren Decken eines Nachtquartiers versteckte. Dann setzte der Mann seine Flucht in Richtung Goldstraße fort.

Mehrere Passanten deuteten den eintreffenden Polizeibeamten den Weg, den der Flüchtige genommen hatte. In der Goldstraße hielten die Polizisten den Täter an und nahmen ihn vorläufig fest. Weil er nach Zeugenaussagen die Pistole noch dabei hatte, fesselten die Beamten den 28-jährigen Bielefelder umgehend.

Neben der Schusswaffe, die sich als Attrappe herausstellte, trug der Mann auch eine Perücke und Handschuhe bei sich. Polizeibeamte händigten den Geldkoffer an die Geldboten aus. Der Räuber trat am folgenden Tag die Untersuchungshaft an.