Dabei legte wiederum das Auslandsgeschäft überproportional zu. In Südkorea ging Dr. Wolff neu an den Start; außerdem verfügen die Bielefelder seit September 2018 auch in den USA in New York über ein eigenes Vertriebsbüro.

Beim Koffein-Shampoo geht inzwischen schon jedes zweite Produkt in den Export. Gestartet ist Alpecin mit Koffein-Shampoo vor 15 Jahren. Vor drei Jahren wurde die 100-millionste Flasche verkauft. Nur kurze Zeit später ging jetzt nach Angaben des geschäftsführenden Gesellschafters Eduard Dörrenberg die 200-millionste in den Verkauf. Dr. Wolff sei jetzt nach Red Bull der größte Abnehmer des Rohstoffes Koffein. Neu ist ein Shampoo mit »Farbverstärker«, das beim Waschen braune Farbpigmente am Haar anlagern soll.

Von den 650 Beschäftigten der Dr. Wolff-Gruppe arbeiten etwa 600 am Stammsitz in Bielefeld.