Denn der Finder habe das Geld erst verspätet zurückgegeben. Bereits am 27. Dezember hatte der 37-jährige Bielefelder an der Kreuzung Brockhagener Straße/Steinhagener Straße angehalten. Er wollte sein Kind auf dem Rücksitz anschnallen und deponierte deshalb das Briefkuvert mit dem Geld mitsamt Portemonnaie und DHL-Abholschein auf dem Autodach. Allerdings fuhr er los, ohne die Sachen wieder einzustecken. Dann bemerkte er den Verlust sehr schnell und kehrt wieder zurück.

Allerdings fand er an der Verkehrsinsel nur noch den leeren Briefumschlag und nach Polizeiangaben zwei 50-Euro-Scheine. Der Finder gab später an, dass die Scheine nicht mehr im Umschlag waren, sondern in der Gegend verstreut lagen. Zudem waren die Scheiben nass und hatten zum Teil Reifenspuren. Damit fehlen dem Besitzer nach eigenen Angaben noch 600 Euro der Gesamtsumme. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter der Telefonummer 0521/5450.