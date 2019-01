Bielefeld (WB/mp). Einen gehörigen Schrecken müssen zwei Bielefelder Bürger erlitten haben, als sie in der Nacht zu Montag, 31. Dezember, bei einem mitternächtlichen Spaziergang in Sennestadt einen gruseligen Fund machten: In einem Grünstreifen an der Lämershagener Straße, Höhe Einmündung Henleinstraße, hing ein toter Hund am Ast eines Baumes.