Solche Zettel haben Bielefelder zum Jahreswechsel in einigen Hausfluren in Schildesche gefunden. Foto: Ott

»Liebe Nachbarn, Langeweile zwischen den Jahren? Schicke Dich und Deine Liebsten doch einfach für eine Woche von Bielefeld nach Paris für umsonst!!!« steht auf den Zetteln, die in Hausfluren von Mehrfamilienhäusern in Schildesche aufgehängt wurden. Nicht von der Autorin selbst, sondern von Freundinnen.

Zehn Zettel sollen in Bielefeld in Hausfluren angebracht worden sein, erklärt Josy B. Heigl, und ergänzt: »Man muss sich da schon immer ein bisschen mit den Anwohnern beziehungsweise Hausverwaltungen in Verbindung setzen, sonst kann es schnell Ärger geben. Nicht jeder ist für diese Art von (hoffentlich) humorvoller Promotion empfänglich. Und im öffentlichen Raum kann man so etwas sowieso nicht machen, ohne Bußgelder aufs Auge gedrückt zu bekommen. Da erschienen mir die Hauseingänge ein guter Kompromiss.«

Veröffentlichung in Eigenregie

Ihr Buch »Wintersonne« hat die Autorin komplett in Eigenregie veröffentlicht, von der Geschichte über die Covergestaltung bis zur Druckversion. »Dadurch, dass ich keinen Verlag habe, muss ich auch die Vermarktung selbst übernehmen. Und da probiere ich jetzt mal das mit den Zetteln aus,« erläutert sie die Aktion. Sie besuche regelmäßig Bielefeld (»Die vielen kleinen Kneipen im Zentrum haben wirklich Flair«) und hofft, über die Zettelaktion in Schildesche Leser für ihr Buch gewinnen zu können.

Heigl: »Meine Hoffnung ist: zehn Zettel in zehn Häusern mit jeweils 20 Parteien sind 200 bis 500 potenzielle Leser, die dann wieder ihren Freunden und Verwandten das Buch weiterempfehlen könnten. Vermutlich ist das ziemlich optimistisch geschätzt. Bloß wenn ich einfach nur ›Kauft dieses tolle Buch‹ geschrieben hätte, würde sich kein Mensch dafür interessieren.«