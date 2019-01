Die Kaufmannschaft Altstadt plant in diesem Jahr eine Umfrage zum Langen Donnerstag. Foto: Mike-Dennis Müller

Von Stefan Biestmann

Bielefeld (WB). Sollen die Bielefelder Geschäfte an einem Donnerstag pro Monat länger öffnen? Nachdem Altstadt-Kaufleute-Chef Henner Zimmat im WESTFALEN-BLATT-Interview eine Umfrage zum Langen Donnerstag für dieses Jahr ankündigte, wird über das Thema debattiert.

Der Handelsverband OWL begrüße es grundsätzlich, dass die Händler neue Wege suchen, um die weggefallenen verkaufsoffenen Sonntage zu kompensieren, sagt Hauptgeschäftsführer Thomas Kunz. Zunächst müsse man aber abwarten, was die Händler zu dem Thema sagen. »Wichtig ist, dass es einheitliche Öffnungszeiten in der Innenstadt gibt – und keinen Flickenteppich«, sagt Kunz. »Das wäre nicht gut für ein Oberzentrum.«

Viele Händler nötig

Deswegen sei für den Erfolg einer solchen Aktion auch wichtig, dass sich möglichst viele Händler beteiligen. In früheren Jahren sei der Lange Donnerstag in vielen Städten ein Erfolg gewesen. »Allerdings gab es damals auch viel kürzere Öffnungszeiten«, betont Thomas Kunz.

Auch der Vorstand der Werbegemeinschaft City will über den Langen Donnerstag und die geplante Umfrage der Kaufmannschaft Altstadt in nächster Zeit diskutieren, sagt Kaufleute-Chef Johannes Göke auf WESTFALEN-BLATT-Anfrage. So komme das Thema bei einer der nächsten Vorstandssitzungen auf die Tagesordnung.

»Das ist erst einmal eine Idee, mit der wir uns befassen«, sagt Göke. »Wir sind als Händler immer daran interessiert, die Läden offen zu halten, wenn der Kunde es möchte.« Aber Göke betont auch, dass viele Läden bereits an sechs Tagen pro Woche von 10 bis 2o Uhr geöffnet haben. Deswegen müsse man gut abwägen, ob ein Langer Donnerstag sinnvoll und erfolgsversprechend sei.

»Handel nachhaltig attraktiv machen«

Auch Vorstandsmitglied Michael Latz, Center-Manager im Loom, kündigt an, er wolle sich ein Meinungsbild von seinen Mietpartnern im Shoppingcenter einholen. »Die Idee für einen Langen Donnerstag ist jetzt auf dem Tisch«, sagt er. Er finde es richtig, sich Gedanken darüber zu machen, wie der Handel »nachhaltig attraktiv« für Kunden bleibe. Sollte irgendwann die Entscheidung für einen Langen Donnerstag fallen, »ist es wichtig, dass es ein städtisches Gesamtprojekt wird« und sich ein Großteil der Händler beteilige, sagt auch Latz.

In Paderborn gibt es bereits einen Langen Donnerstag. Bielefelds Altstadt-Kaufleute-Chef Henner Zimmat ist überzeugt davon, dass der Bielefelder Handel von einem Langen Donnerstag pro Monat mit verlängerten Öffnungszeiten profitieren kann. »Das sieht man auch in anderen Städten«, sagt er.