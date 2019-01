Vor allem im Süden fiel am frühen Morgen leichter Schnee, der für Verkehrsunfälle sorgte. Foto: Christian Müller

Bielefeld (WB/cm). Temperaturen um -3 Grad und gefrierende Nässe haben am Donnerstagmorgen für glatte Straßen in Bielefeld gesorgt. Vor allem im Süden fiel am frühen Morgen leichter Schnee, der für Verkehrsunfälle sorgte.