Auf der Steinhagener Straße fuhr dieser Kleinwagen in den Graben. Foto: Christian Müller

Bielefeld (WB/cm). Temperaturen um minus drei Grad und gefrierende Nässe haben am Donnerstagmorgen für glatte Straßen in Bielefeld gesorgt. Vor allem im Süden der Stadt fiel am frühen Morgen etwas Schnee, der für vier witterungsbedingte Verkehrsunfälle sorgte.