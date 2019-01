Von Stefan Biestmann

Bielefeld (WB). Neue Betreiber, neuer Name und eine umfassende Sanierung: Das vergangene Jahr war eines der ereignisreichsten in der Geschichte des Lokschuppens. Die Betreiber ziehen im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT Bilanz und blicken auf neue Projekte im neuen Jahr.

Nach der Insolvenz des bisherigen Betreibers stieg Anfang 2018 die Lokschuppen Event GmbH als neuer Betreiber ein – eine Schwestergesellschaft der Agentur »Fast4ward«. Sascha Berg als geschäftsführender Gesellschafter, Prokurist Daniel Elsner und Eventmanager Marcel Lossie sprechen von einem »sehr arbeitsreichen Jahr«.

Neuer Name

Der Ringlokschuppen wurde im Sommer umbenannt und heißt nur noch Lokschuppen – passend zum Namen des Betreibers. Der neue Name werde von vielen Besuchern schon genutzt, aber andere sagen weiter »Ringlokschuppen«, berichten die Betreiber. Während die Beschilderung rund um den Lokschuppen bereits geändert wurde, findet sich allerdings auf den großen Verkehrsschildern wie an der Herforder Straße noch der Hinweis »Ringlokschuppen«. Es sei geplant, in diesem Jahr bei der Stadt wegen einer Änderung nachzufragen, sagt Lossie.

Der Umbau

Für einen Millionenbetrag wurde der Lokschuppen in den Sommerferien saniert. »Die Kosten waren etwas höher als erwartet«, berichtet Daniel Elsner, ohne Details zu nennen. Sorgen machte eine 13-tägige Verzögerung der Betonarbeiten aufgrund der Hitze, ergänzt Sascha Berg. »Aber trotzdem ist am Ende alles pünktlich fertig gewesen«, berichtet Elsner. Er lobt auch die gute Zusammenarbeit mit den Eigentümern: den Architekten Sebastian Ernst und Yannick Ruschke, dem Orthopäden Dr. Andreas Elsner und dem Unternehmer Matthias Wittich. »Wir haben alle an einem Strang gezogen«, sagt Elsner.

Es hat sich viel getan im »Schuppen«: Eine komplett neue Lichtanlage, neue Haustechnik, ein neuer Boden und ein neuer Anstrich. Zudem hat die kleine Halle jetzt einen Extra-Eingang, so dass zwei Veranstaltungen parallel stattfinden können. »Dadurch werden wir flexibler«, sagt Marcel Lossie.

Für die Besucher ungewohnt war auch der Abriss der markanten Empore in der großen Halle. »Aber das erweitert jetzt unsere Möglichkeiten in der Halle«, betont Sascha Berg. »Wir sind bereit für die Zukunft. Der komplette Lokschuppen ist jetzt barrierefrei und multifunktional.«

Auch die Agentur »Fast4ward« zog 2018 vom Jahnplatz in den Lokschuppen. Gemeinsam mit der Lokschuppen Event GmbH beschäftige das Unternehmen 40 feste Mitarbeiter, sagt Sascha Berg. Hinzu kämen mehr als 200 Aushilfen und Nebenjobber.

Casper & Co. zu Gast

Die Gesamtkapazität des Lokschuppens liege bei etwa 3000 Besuchern, sagt Berg. Zu den Zugpferden im Jahr 2018 gehörten unter anderem Gentleman und Casper jüngst beim »Zurück Zuhause Festival«. »Da warteten die ersten Gäste schon um fünf Uhr morgens vor der Tür«, berichtet Sascha Berg. Marcel Lossie betont auch, dass das Programm generationenübergreifend sein soll. So war zum Beispiel das Konzert der Kindermusikband »Deine Freunde« an junge Besucher gerichtet.

Die Betreiber verweisen auch auf die Themenbreite der Veranstaltungen. Allein acht Abibälle gingen im Lokschuppen über die Bühne. Hinzu kamen Modeschauen, der »Fashion Flash«, Hausmessen, Weihnachtsfeiern und Betriebsversammlungen.

Blick auf 2019

»Für uns ist 2019 ein Jahr, in dem wir viel ausprobieren werden«, kündigt Sascha Berg an. Ein Schwerpunkt seien die Konzerte. Das »Zurück Zuhause Festival« soll auch 2019 über die Bühne gehen. »Aber natürlich muss Casper erst einmal zusagen«, sagt Sascha Berg. Philipp Poisel, Samy Deluxe oder Element of Crime gehören zu den weiteren Gästen.

Einige deutsche Hip-Hop-Stars wie Capital Bra sind mit von der Partie. Eine Lesung von Wladimir Kaminer oder das Green-Day-Musical gehören ebenfalls zum Programm. Kongresse, Seminare und Bankett-Veranstaltungen seien ein zweiter Schwerpunkt im neuen Jahr, sagt Sascha Berg.

Treffen der Startup-Szene

Die Startup-Szene trifft sich am 14. Februar wieder auf Einladung der Founders Foundation zur Veranstaltung »Hinterland of Things«, die bei der Premiere bundesweite Beachtung fand. Der »Genuss-Gipfel« als Fachmesse für Feinkost und Delikatessen und die Marketing-Konferenz CXI der FH Bielefeld runden das Programm ab. Und natürlich stehen auch wieder einige Abibälle an. »Da planen wir sogar schon für das Jahr 2020«, berichtet Daniel Elsner. Auch die Après-Ski-Party werde 2019 erneut im »Schuppen« über die Bühne gehen.

Und sonst noch

Auf dem Außengelände stehen noch weitere Arbeiten an – wie Pflasterungen oder Begrünungen. Zudem stehen noch Schallschutzmaßnahmen aus. Doch im Vergleich zum vergangenen Jahr sind diese Veränderungen nur geringfügig. Das weiß auch Sascha Berg: »2018 – das war schon sehr viel auf einen Schlag.«