Auf dem Grundstück unterhalb der Sparrenburg stehen noch die Überreste des Gebäudes, in dem es 2013 gebrannt hat. Das Grundstück steht jetzt zum Verkauf. Foto: Thomas F. Starke

Bielefeld (WB/hu). Seit 2013 steht nur noch eine Ruine auf der Fläche in bester Lage direkt unterhalb der Sparrenburg – jetzt soll dort wieder ein Wohngebäude entstehen. Die Bielefelder Gesellschaft für Wohnen und Immobiliendienstleistungen mbH (BGW) bietet ein knapp 1200 Quadratmeter großes Grundstück zwischen Kesselstraße und Am Sparrenberg zum Verkauf an.